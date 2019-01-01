Верховна Рада перейменувала село на Волині
Сьогодні, 15:54
Верховна Рада підтримала перейменування чотирьох сіл у трьох областях України: Львівській, Вінницькій та Волинській.
Відповідні проекти постанов у середу, 30 жовтня схвалив парламент, - Корреспондент.
Зокрема, нардепи схвалили проекти постанов №№2176, 2177, 2310 і 2311.
Відповідно, село Острівці Маневицького району Волинської області перейменували на село Острови; село Рачки Немирівського району Вінницької області - на Подільське; село Бірки Сокальського району Львівської області - на Борок; а село Мазарня-Каранська Кам'янка-Бузького району Львівської області - на Мазярню-Каранську.
Також Верховна Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький на Переяслав.
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Відповідні проекти постанов у середу, 30 жовтня схвалив парламент, - Корреспондент.
Зокрема, нардепи схвалили проекти постанов №№2176, 2177, 2310 і 2311.
Відповідно, село Острівці Маневицького району Волинської області перейменували на село Острови; село Рачки Немирівського району Вінницької області - на Подільське; село Бірки Сокальського району Львівської області - на Борок; а село Мазарня-Каранська Кам'янка-Бузького району Львівської області - на Мазярню-Каранську.
Також Верховна Рада перейменувала Переяслав-Хмельницький на Переяслав.
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