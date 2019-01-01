Стоки від спиртзаводу не створюють смороду, – «Луцькводоканал»

КП «Луцькводоканал» запевняє, що в інформаційному просторі з’явилися неправдиві публікації про те, що стоки спиртогорілчаного комбінату нібито сприяють створенню смороду у Луцьку.Про це повідомляють на сторінці водоканалу у Facebook.Зауважують, що одне з місцевих видань опублікувало два матеріали, у яких є недостовірні відомості. Зокрема, не відповідає дійсності інформація щодо обсягів стоків, особливо щодо цифри 1472,5 кубів стоків щодоби.«Насправді ж обсяги каналізаційних стоків спиртогорілчаного комбінату в каналізаційну мережу міста складають усього 0,1 відсотка від загальної кількості усіх скидів, які потрапляють на очисні споруди КП «Луцькводоканал». Стоки від спиртогорілчаного комбінату рухаються повністю закритим трубопроводом, обладнаним запобіжниками, що захищають від витоків за межі системи каналізування. Протягом минулих дев’яти місяців у каналізаційну мережу було скинуто близько 18 тис м³ стоків. Це в середньому близько 65 м³ на добу, а не як зазначається у статті», – повідомляють у водоканалі.Окрім того, звертають увагу на плутанину в питанні різниці між стічними водами та відходами підприємств від їхньої діяльності.«КП «Луцькводоканал» приймає лише стічні води від підприємств, а утилізація рідких відходів від виробництва здійснюється самими підприємствами відповідно до регламентованих правил поводження з такими відходами. Зокрема, Луцький спиртогорілчаний комбінат утилізує рідкі відходи від свого виробництва без використання каналізації з допомогою системи сепарування. Отож, стоки спиртогорілчаного комбінату не можуть викликати смороду, тим більше в районі ЛПЗ, апріорі. Всі стоки, які потрапляють в каналізацію від спиртогорілчаного заводу, упродовж однієї години доходять закритою мережею до КНС №2, на якій працює фаховий персонал, що контролює скиди. Тут здійснюється озонування повітря, встановлено систему додаткової очистки стічних вод. Контакт стоків від комбінату із повітрям відбувається в межах однієї хвилини. І далі закритими водонапірними трубопроводами вони потрапляють на очисні споруди. Склад стоків спиртогорілчаного комбінату не змінюється упродовж 70 років, адже підприємство було під’єднане до централізованого водовідведення з моменту його будівництва», – йдеться у повідомленні.Наголошують і на тому, що варто чітко відділяти об’єкт дослідження. У публікації журналістів йдеться про те, що було здійснено дослідження барди, а не стоків, тому барда, як речовина, може мати такі показники. «А стоки – це вже зовсім інше питання. Протокол дослідження барди і якість стоків, які скидаються в каналізаційну мережу – це зовсім різні речі, тому й робити аналітику, змішуючи одне з іншим – абсолютно неправильно», – додають у водоканалі.Зауважують також, що КП «Луцькводоканал» не має жодного інтересу в тому, щоб покривати підприємства, які можуть мати перевищені показники забруднення стічних вод. Навпаки: із порушниками ведуть постійну роботу і здійснюють контроль якості стоків. Зокрема, інформують, що перевірку показників стоків спиртогорілчаного комбінату підприємство здійснило 18-22 жовтня цього року за результатами відбору проб 17 жовтня.«Замість поширення чуток у соцмережах закликаємо до відкритого діалогу за участю ЗМІ! КП «Луцькводоканал» запрошує до відкритого діалогу Луцький спиртогорілчаний комбінат, представників «Біо-Пек» та Гнідавського цукрового заводів, екологів у відкритому діалозі в «прямому ефірі» обговорити всі хвилюючі моменти, замість розведення інформаційного «хайпу» в соцмережах. Подібні дії точно не поліпшать екологічну ситуацію в місті, а тому мета таких інформаційних вливань виглядає підозріло. У разі згоди керівників цих підприємств, КП «Луцькводоканал» готове організувати відкриту площадку для дискусії», – резюмують у повідомленні.