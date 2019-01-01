Шумне кафе «Сніжинка» у Луцьку й далі працюватиме до ночі

Депутати Луцької міської ради залишили режим роботи кафе «Сніжинка», на яке скаржаться мешканці, без змін.Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.Депутатрозповів, що до нього звернулися лучани, які невдоволені шумом із кафе «Сніжинка». Відповідно до рішення виконкому, заклад працює до 23:00, однак згідно з законом, за словами обранця громади, не можна порушувати встановлені рівні шуму.«Є звернення, його підписали близько 20-ти мешканців будинку, де знаходиться кафе. Влітку, можливо, дійсно нехай кафе працює до 23:00, але зараз осінньо-зимовий період і нехай працює до 22:00», - сказав він.Обранець громадивідзначив, що скасувати рішення про режим роботи можна лише у випадку наявності двох порушень, які зафіксували компетентні органи. Натомість Данильчук відповів, що поліцейські з початку року зафіксували 13 порушень.У підсумку, депутати не підтримали проект рішення.