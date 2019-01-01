вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Шумне кафе «Сніжинка» у Луцьку й далі працюватиме до ночі

Шумне кафе «Сніжинка» у Луцьку й далі працюватиме до ночі
Депутати Луцької міської ради залишили режим роботи кафе «Сніжинка», на яке скаржаться мешканці, без змін.

Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії Луцькради.

Депутат Павло Данильчук розповів, що до нього звернулися лучани, які невдоволені шумом із кафе «Сніжинка». Відповідно до рішення виконкому, заклад працює до 23:00, однак згідно з законом, за словами обранця громади, не можна порушувати встановлені рівні шуму.

«Є звернення, його підписали близько 20-ти мешканців будинку, де знаходиться кафе. Влітку, можливо, дійсно нехай кафе працює до 23:00, але зараз осінньо-зимовий період і нехай працює до 22:00», - сказав він.

Обранець громади Олександр Козлюк відзначив, що скасувати рішення про режим роботи можна лише у випадку наявності двох порушень, які зафіксували компетентні органи. Натомість Данильчук відповів, що поліцейські з початку року зафіксували 13 порушень.

У підсумку, депутати не підтримали проект рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кафе Сніжинка, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк купив землю для розширення кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 16:51
Затвердили список присяжних Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 16:24
Шумне кафе «Сніжинка» у Луцьку й далі працюватиме до ночі
Сьогодні, 16:20
Луцькі депутати не захотіли перейменовувати «радянські» вулиці
Сьогодні, 16:12
Стоки від спиртзаводу не створюють смороду, – «Луцькводоканал»
Сьогодні, 15:58
Схожі новини
Затвердили список присяжних Луцького міськрайонного суду Затвердили список присяжних Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 16:24
Луцькі депутати не захотіли перейменовувати «радянські» вулиці Луцькі депутати не захотіли перейменовувати «радянські» вулиці
Сьогодні, 16:12
Стоки від спиртзаводу не створюють смороду, – «Луцькводоканал» Стоки від спиртзаводу не створюють смороду, – «Луцькводоканал»
Сьогодні, 15:58
Автентичні двері у Луцьку будуть ремонтувати, а не реставрувати Автентичні двері у Луцьку будуть ремонтувати, а не реставрувати
Сьогодні, 15:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиньрада збирає термінову сесію через рішення уряду щодо Юрія Погуляйка
29 жовтень, 12:27
 1
Лучанину не вдалося переправити у Польщу старовинні монети
Сьогодні, 17:44
 0
Відтепер у посвідчення водія вписуватимуть групу крові
Сьогодні, 17:25
 0
У Луцьку біля школа №2 просять встановити світлофор
Сьогодні, 17:16
 0
Луцьк купив землю для розширення кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 16:51
 0
Медіа
відео
1/8
﻿