Затвердили список присяжних Луцького міськрайонного суду

Луцькрада затвердила список присяжних, які працюватимуть у міськрайонному суді.Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії міської ради.Нагадаємо, за присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботиЧас виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.Депутат Олександр Волинець зауважив, що багато кандидатів зі списку - безробітні. Однак начальник юридичного департаменту Наталія Юрченко відповіла, що це не заборонено законом.Тож присяжними Луцького міськрайонного суду Волинської області стали:1., КП “Волинське обласне патологоанатомічне бюро”, інженер по ОП2., КП “Волинський обласний наркологічний диспансер”, юрисконсульт3., Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів , завідувач відділу4., пенсіонер5., Філія-Волинське обласне управління АТ “Ощадбанк”, головний юрисконсульт6., Обласний науково-методичний центр культури, провідний методист з фольклору7., пенсіонер8., ПрАТ “Волинське обласне підприємство автобусних станцій”, касир9., безробітна10., безробітна11., ДП “Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, геодезист12., безробітна13., ТзОВ “ТД “Аванта”, керівник служби внутрішнього аудиту та контрольної ревізійної роботи14., Волинський ВКП ДП “Укрдіпродор”, економіст І категорії15., Волинська обласна філармонія, артистка Волинського державного академічного українського народного хору16., безробітна17., безробітна18., безробітна19., безробітна20., ФОП Янко М.А. (РК “Рестпарк”), кухар21., ТзОВ “Західармапром-ЛТД”, директор22., безробітна23., ДП “Луцький ремонтний завод “Мотор”, інженер24., пенсіонер25., безробітна26., Волинський обласний центр зайнятості, заступник директора27., ТОВ “ГЕМО МЕДИКА ЛУЦЬК”, менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку28.Товариство Червоного Хреста України, фахівець Луцької міської організації29., безробітний30., Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Волинської області, методист31.ДНЗ №27, вихователь32., безробітна33., безробітний34.ПП “Айслаг”, начальник юридичного відділу35., Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, провідний юрисконсульт36.ПП “Голуб”,вафельник37., Фізична особа - підприємець38., пенсіонер39., ТзОВ “ПРЕМІУМ-СЕРВІС ЛТД”, менеджер з персоналу40., ТзОВ “Західноукраїнська Бізнес-Ліга”, директор41., безробітний42., безробітна43., безробітна44., ЖБК “Світанок”, голова кооперативу45., Волинський інститут ім. В.Липинського МАУП, доцент кафедри права46., Благодійний фонд “Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”, юрисконсульт47., ЗДО №21, сестра медична старша.Пізніше під час сесії обранці громади додали до списку ще двох людей -, завідувача кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та, доцента кафедри нової та новітньої історії України СНУ.