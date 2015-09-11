Затвердили список присяжних Луцького міськрайонного суду
Сьогодні, 16:24
Луцькрада затвердила список присяжних, які працюватимуть у міськрайонному суді.
Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії міської ради.
Нагадаємо, за присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.
На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.
Депутат Олександр Волинець зауважив, що багато кандидатів зі списку - безробітні. Однак начальник юридичного департаменту Наталія Юрченко відповіла, що це не заборонено законом.
Тож присяжними Луцького міськрайонного суду Волинської області стали:
1. Бєлий Іван Трохимович , КП “Волинське обласне патологоанатомічне бюро”, інженер по ОП
2. Бойко Людмила Олегівна, КП “Волинський обласний наркологічний диспансер”, юрисконсульт
3. Вакульчук Інна Миколаївна , Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів , завідувач відділу
4. Волійко Олександр Петрович, пенсіонер
5. Герасимчук Мирослава Валеріївна, Філія-Волинське обласне управління АТ “Ощадбанк”, головний юрисконсульт
6. Грабарчук Наталія Олегівна, Обласний науково-методичний центр культури, провідний методист з фольклору
7. Девіцький Юрій Іванович, пенсіонер
8. Дзидз Христина Олексіївна, ПрАТ “Волинське обласне підприємство автобусних станцій”, касир
9. Дружецька Наталія Костянтинівна, безробітна
10. Звєрєва Ольга Миколаївна, безробітна
11. Камельчук Сергій Васильович, ДП “Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, геодезист
12.Карнаух Анжела Анатоліївна, безробітна
13.Кацевич Володимир Костянтинович , ТзОВ “ТД “Аванта”, керівник служби внутрішнього аудиту та контрольної ревізійної роботи
14. Кирильчук Ольга Миколаївна, Волинський ВКП ДП “Укрдіпродор”, економіст І категорії
15. Климець Тетяна Олександрівна, Волинська обласна філармонія, артистка Волинського державного академічного українського народного хору
16. Козак Олена Вікторівна, безробітна
17. Комар Світлана Володимирівна, безробітна
18. Кондратюк Олена Володимирівна, безробітна
19. Костюк Наталія Василівна, безробітна
20. Кошмела Віта Василівна, ФОП Янко М.А. (РК “Рестпарк”), кухар
21. Кужелюк Віктор Васильович, ТзОВ “Західармапром-ЛТД”, директор
22. Магдюк Оксана Вячеславівна, безробітна
23. Манзюк Юрій Олександрович, ДП “Луцький ремонтний завод “Мотор”, інженер
24. Місюк Петро Іванович, пенсіонер
25. Митрофанюк Ірина Василівна, безробітна
26. Мов’як Тетяна Анатоліївна, Волинський обласний центр зайнятості, заступник директора
27. Мулярчук Роман Ярославович, ТОВ “ГЕМО МЕДИКА ЛУЦЬК”, менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку
28. Омельковець Наталія Олександрівна Товариство Червоного Хреста України, фахівець Луцької міської організації
29. Партика Микола Йосипович, безробітний
30. Півторак Ірина Василівна, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Волинської області, методист
31. Поддобюк Марія Іванівна ДНЗ №27, вихователь
32. Поліщук Світлана Вікторівна, безробітна
33. Приступа Петро Іванович, безробітний
34. Процик Валентина Іванівна ПП “Айслаг”, начальник юридичного відділу
35. Проць Антоніна Ігорівна, Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, провідний юрисконсульт
36. Савюк Наталія Володимирівна ПП “Голуб”,
вафельник
37. Свиріпа Сергій Дмитрович, Фізична особа - підприємець
38. Семенюк Любов Василівна, пенсіонер
39. Солтисюк Олександр Петрович, ТзОВ “ПРЕМІУМ-СЕРВІС ЛТД”, менеджер з персоналу
40. Стецюк Ірина Анатоліївна, ТзОВ “Західноукраїнська Бізнес-Ліга”, директор
41. Сушицький Олександр Георгійович, безробітний
42. Сушицька Олена Олександрівна, безробітна
43. Третяк Ольга Василівна, безробітна
44. Форманюк Наталія Юріївна, ЖБК “Світанок”, голова кооперативу
45. Чайка Роман Анатолійович, Волинський інститут ім. В.Липинського МАУП, доцент кафедри права
46. Шелкаєва Інна Володимирівна, Благодійний фонд “Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”, юрисконсульт
47. Шпілька Олена Іванівна, ЗДО №21, сестра медична старша.
Пізніше під час сесії обранці громади додали до списку ще двох людей - Юрія Барського, завідувача кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та Ларису Понєдєльнік, доцента кафедри нової та новітньої історії України СНУ.
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Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії міської ради.
Нагадаємо, за присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.
На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.
Депутат Олександр Волинець зауважив, що багато кандидатів зі списку - безробітні. Однак начальник юридичного департаменту Наталія Юрченко відповіла, що це не заборонено законом.
Тож присяжними Луцького міськрайонного суду Волинської області стали:
1. Бєлий Іван Трохимович , КП “Волинське обласне патологоанатомічне бюро”, інженер по ОП
2. Бойко Людмила Олегівна, КП “Волинський обласний наркологічний диспансер”, юрисконсульт
3. Вакульчук Інна Миколаївна , Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів , завідувач відділу
4. Волійко Олександр Петрович, пенсіонер
5. Герасимчук Мирослава Валеріївна, Філія-Волинське обласне управління АТ “Ощадбанк”, головний юрисконсульт
6. Грабарчук Наталія Олегівна, Обласний науково-методичний центр культури, провідний методист з фольклору
7. Девіцький Юрій Іванович, пенсіонер
8. Дзидз Христина Олексіївна, ПрАТ “Волинське обласне підприємство автобусних станцій”, касир
9. Дружецька Наталія Костянтинівна, безробітна
10. Звєрєва Ольга Миколаївна, безробітна
11. Камельчук Сергій Васильович, ДП “Волинський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою”, геодезист
12.Карнаух Анжела Анатоліївна, безробітна
13.Кацевич Володимир Костянтинович , ТзОВ “ТД “Аванта”, керівник служби внутрішнього аудиту та контрольної ревізійної роботи
14. Кирильчук Ольга Миколаївна, Волинський ВКП ДП “Укрдіпродор”, економіст І категорії
15. Климець Тетяна Олександрівна, Волинська обласна філармонія, артистка Волинського державного академічного українського народного хору
16. Козак Олена Вікторівна, безробітна
17. Комар Світлана Володимирівна, безробітна
18. Кондратюк Олена Володимирівна, безробітна
19. Костюк Наталія Василівна, безробітна
20. Кошмела Віта Василівна, ФОП Янко М.А. (РК “Рестпарк”), кухар
21. Кужелюк Віктор Васильович, ТзОВ “Західармапром-ЛТД”, директор
22. Магдюк Оксана Вячеславівна, безробітна
23. Манзюк Юрій Олександрович, ДП “Луцький ремонтний завод “Мотор”, інженер
24. Місюк Петро Іванович, пенсіонер
25. Митрофанюк Ірина Василівна, безробітна
26. Мов’як Тетяна Анатоліївна, Волинський обласний центр зайнятості, заступник директора
27. Мулярчук Роман Ярославович, ТОВ “ГЕМО МЕДИКА ЛУЦЬК”, менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку
28. Омельковець Наталія Олександрівна Товариство Червоного Хреста України, фахівець Луцької міської організації
29. Партика Микола Йосипович, безробітний
30. Півторак Ірина Василівна, Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Волинської області, методист
31. Поддобюк Марія Іванівна ДНЗ №27, вихователь
32. Поліщук Світлана Вікторівна, безробітна
33. Приступа Петро Іванович, безробітний
34. Процик Валентина Іванівна ПП “Айслаг”, начальник юридичного відділу
35. Проць Антоніна Ігорівна, Волинська регіональна державна лабораторія Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, провідний юрисконсульт
36. Савюк Наталія Володимирівна ПП “Голуб”,
вафельник
37. Свиріпа Сергій Дмитрович, Фізична особа - підприємець
38. Семенюк Любов Василівна, пенсіонер
39. Солтисюк Олександр Петрович, ТзОВ “ПРЕМІУМ-СЕРВІС ЛТД”, менеджер з персоналу
40. Стецюк Ірина Анатоліївна, ТзОВ “Західноукраїнська Бізнес-Ліга”, директор
41. Сушицький Олександр Георгійович, безробітний
42. Сушицька Олена Олександрівна, безробітна
43. Третяк Ольга Василівна, безробітна
44. Форманюк Наталія Юріївна, ЖБК “Світанок”, голова кооперативу
45. Чайка Роман Анатолійович, Волинський інститут ім. В.Липинського МАУП, доцент кафедри права
46. Шелкаєва Інна Володимирівна, Благодійний фонд “Фонд Ігоря Палиці “Тільки разом”, юрисконсульт
47. Шпілька Олена Іванівна, ЗДО №21, сестра медична старша.
Пізніше під час сесії обранці громади додали до списку ще двох людей - Юрія Барського, завідувача кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та Ларису Понєдєльнік, доцента кафедри нової та новітньої історії України СНУ.
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Коментарі 1
Лохотрон,юридичний відділ мі ськради розігнати
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