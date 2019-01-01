Міносвіти більше не буде присуджувати наукові ступені





Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів голова Секретаріату Національного агентства Михайло Винницький, повідомляє



За словами Михайла Винницького агентство перевірятиме доброчесність наукових праць, також їхні представники особисто зустрічатимуться з претендентами на науковий ступінь.



Нове агентство матиме 3 основні функції:



акредитування наукових програм;

акредитування інституцій;

надання наукових ступенів.



До створення Національного агентства із забезпечення якості освіти всі перелічені функції виконувало Міністерство освіти України.



Хто входить до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти?



Агентство складається з 23 членів і формується за квотами (не більше однієї особи від кожної галузі знань):



голова агентства та його заступники;

3 представники від роботодавців;

2 з-поміж студентів закладу вищої освіти першого або другого рівня;

не менше 1 представника з Національної академії наук України;

1 із національної галузевої академії наук;

1 із закладу вищої освіти державної форми власності;

1 із закладу вищої освіти комунальної форми власності;

1 із закладу вищої освіти приватної форми власності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти перебере на себе функцію присвоєння наукових ступенів. Також представники агентства особисто перевірятимуть навчальні заклади.Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів голова Секретаріату Національного агентства, повідомляє "24 канал". За словами Михайла Винницького агентство перевірятиме доброчесність наукових праць, також їхні представники особисто зустрічатимуться з претендентами на науковий ступінь.акредитування наукових програм;акредитування інституцій;надання наукових ступенів.До створення Національного агентства із забезпечення якості освіти всі перелічені функції виконувало Міністерство освіти України.Агентство складається зі формується за квотами (не більше однієї особи від кожної галузі знань):голова агентства та його заступники;3 представники від роботодавців;2 з-поміж студентів закладу вищої освіти першого або другого рівня;не менше 1 представника з Національної академії наук України;1 із національної галузевої академії наук;1 із закладу вищої освіти державної форми власності;1 із закладу вищої освіти комунальної форми власності;1 із закладу вищої освіти приватної форми власності.

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