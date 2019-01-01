Міносвіти більше не буде присуджувати наукові ступені
30 жовтень, 19:45
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти перебере на себе функцію присвоєння наукових ступенів. Також представники агентства особисто перевірятимуть навчальні заклади.
Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів голова Секретаріату Національного агентства Михайло Винницький, повідомляє "24 канал".
За словами Михайла Винницького агентство перевірятиме доброчесність наукових праць, також їхні представники особисто зустрічатимуться з претендентами на науковий ступінь.
Нове агентство матиме 3 основні функції:
акредитування наукових програм;
акредитування інституцій;
надання наукових ступенів.
До створення Національного агентства із забезпечення якості освіти всі перелічені функції виконувало Міністерство освіти України.
Хто входить до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти?
Агентство складається з 23 членів і формується за квотами (не більше однієї особи від кожної галузі знань):
голова агентства та його заступники;
3 представники від роботодавців;
2 з-поміж студентів закладу вищої освіти першого або другого рівня;
не менше 1 представника з Національної академії наук України;
1 із національної галузевої академії наук;
1 із закладу вищої освіти державної форми власності;
1 із закладу вищої освіти комунальної форми власності;
1 із закладу вищої освіти приватної форми власності.
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Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів голова Секретаріату Національного агентства Михайло Винницький, повідомляє "24 канал".
За словами Михайла Винницького агентство перевірятиме доброчесність наукових праць, також їхні представники особисто зустрічатимуться з претендентами на науковий ступінь.
Нове агентство матиме 3 основні функції:
акредитування наукових програм;
акредитування інституцій;
надання наукових ступенів.
До створення Національного агентства із забезпечення якості освіти всі перелічені функції виконувало Міністерство освіти України.
Хто входить до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти?
Агентство складається з 23 членів і формується за квотами (не більше однієї особи від кожної галузі знань):
голова агентства та його заступники;
3 представники від роботодавців;
2 з-поміж студентів закладу вищої освіти першого або другого рівня;
не менше 1 представника з Національної академії наук України;
1 із національної галузевої академії наук;
1 із закладу вищої освіти державної форми власності;
1 із закладу вищої освіти комунальної форми власності;
1 із закладу вищої освіти приватної форми власності.
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