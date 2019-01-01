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Міносвіти більше не буде присуджувати наукові ступені

Міносвіти більше не буде присуджувати наукові ступені
Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти перебере на себе функцію присвоєння наукових ступенів. Також представники агентства особисто перевірятимуть навчальні заклади.

Про це в інтерв'ю "Українському радіо" розповів голова Секретаріату Національного агентства Михайло Винницький, повідомляє "24 канал".

За словами Михайла Винницького агентство перевірятиме доброчесність наукових праць, також їхні представники особисто зустрічатимуться з претендентами на науковий ступінь.

Нове агентство матиме 3 основні функції:

акредитування наукових програм;
акредитування інституцій;
надання наукових ступенів.

До створення Національного агентства із забезпечення якості освіти всі перелічені функції виконувало Міністерство освіти України.

Хто входить до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти?

Агентство складається з 23 членів і формується за квотами (не більше однієї особи від кожної галузі знань):

голова агентства та його заступники;
3 представники від роботодавців;
2 з-поміж студентів закладу вищої освіти першого або другого рівня;
не менше 1 представника з Національної академії наук України;
1 із національної галузевої академії наук;
1 із закладу вищої освіти державної форми власності;
1 із закладу вищої освіти комунальної форми власності;
1 із закладу вищої освіти приватної форми власності.

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Теги: МОН України, наукові ступені
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