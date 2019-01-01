Луцьк купив землю для розширення кладовища в Гаразджі
Сьогодні, 16:51
Луцьк придбав земельну ділянку, що розташована на території Борохівської сільської ради Ківерцівського району, аби розширити міське кладовище.
Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії міської ради.
Земля площею 1,4785 га на праві власності належить Ірині Домбровській. Жінка у зверненні до Луцької міської ради письмово підтвердила згоду на викуп земельної ділянки для суспільних потреб, завдяки якій розширять кладовище в Гаразджі.
Загалом волинянці заплатять за землю 555 177 гривень.
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Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії міської ради.
Земля площею 1,4785 га на праві власності належить Ірині Домбровській. Жінка у зверненні до Луцької міської ради письмово підтвердила згоду на викуп земельної ділянки для суспільних потреб, завдяки якій розширять кладовище в Гаразджі.
Загалом волинянці заплатять за землю 555 177 гривень.
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Коментарі 2
Замість того щоб добудувати крематорій вони будуть робити ще більшим поле мертвих...
20 з гаком зєлєні за півтора гектара. А в діда мого 5 га купите за 50?
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