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Луцьк купив землю для розширення кладовища в Гаразджі

Луцьк купив землю для розширення кладовища в Гаразджі
Луцьк придбав земельну ділянку, що розташована на території Борохівської сільської ради Ківерцівського району, аби розширити міське кладовище.

Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії міської ради.

Земля площею 1,4785 га на праві власності належить Ірині Домбровській. Жінка у зверненні до Луцької міської ради письмово підтвердила згоду на викуп земельної ділянки для суспільних потреб, завдяки якій розширять кладовище в Гаразджі.

Загалом волинянці заплатять за землю 555 177 гривень.

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Теги: кладовище, Гаразджа
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Коментарі 2
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Замість того щоб добудувати крематорій вони будуть робити ще більшим поле мертвих...
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20 з гаком зєлєні за півтора гектара. А в діда мого 5 га купите за 50?
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