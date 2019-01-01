Луцьк купив землю для розширення кладовища в Гаразджі





Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії міської ради.



Земля площею 1,4785 га на праві власності належить Ірині Домбровській. Жінка у зверненні до Луцької міської ради письмово підтвердила згоду на викуп земельної ділянки для суспільних потреб, завдяки якій розширять кладовище в Гаразджі.



Загалом волинянці заплатять за землю 555 177 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк придбав земельну ділянку, що розташована на території Борохівської сільської ради Ківерцівського району, аби розширити міське кладовище.Про це йшлося у середу, 30 жовтня, під час сесії міської ради.Земля площею 1,4785 га на праві власності належить. Жінка у зверненні до Луцької міської ради письмово підтвердила згоду на викуп земельної ділянки для суспільних потреб, завдяки якій розширять кладовище в Гаразджі.Загалом волинянці заплатять за землю 555 177 гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію