У Луцьку біля школа №2 просять встановити світлофор
Сьогодні, 17:16
Лучани просять встановити світлофор або обмежувач швидкості для руху автомобілів на вулиці Володимирській.
Відповідну петицію у вівторок, 29 жовтня, написала Янчук Ірина Віталівна.
Нагадаємо, 24 жовтня у цьому районі Volkswagen збив дівчинку, ученицю 4 класу, яка поверталася із другої зміни у школі.
"Звертаю Вашу увагу на те, що в цьому районі знаходиться школа №2 і тут переходять дорогу багато школярів. Водії автівок рідко реагують на пішоходів, тому що набирають швидкість вже від кільця Володимирської", - зауважує авторка петиції.
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За її словами, аварій у цьому районі дійсно було вже не мало і навіть з летальними випадками.
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Відповідну петицію у вівторок, 29 жовтня, написала Янчук Ірина Віталівна.
Нагадаємо, 24 жовтня у цьому районі Volkswagen збив дівчинку, ученицю 4 класу, яка поверталася із другої зміни у школі.
"Звертаю Вашу увагу на те, що в цьому районі знаходиться школа №2 і тут переходять дорогу багато школярів. Водії автівок рідко реагують на пішоходів, тому що набирають швидкість вже від кільця Володимирської", - зауважує авторка петиції.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Четвертокласниця, яку збили на «зебрі» у Луцьку, – у важкому стані: збирають допомогу
За її словами, аварій у цьому районі дійсно було вже не мало і навіть з летальними випадками.
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