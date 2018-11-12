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У Луцьку біля школа №2 просять встановити світлофор

У Луцьку біля школа №2 просять встановити світлофор
Лучани просять встановити світлофор або обмежувач швидкості для руху автомобілів на вулиці Володимирській.

Відповідну петицію у вівторок, 29 жовтня, написала Янчук Ірина Віталівна.

Нагадаємо, 24 жовтня у цьому районі Volkswagen збив дівчинку, ученицю 4 класу, яка поверталася із другої зміни у школі.

"Звертаю Вашу увагу на те, що в цьому районі знаходиться школа №2 і тут переходять дорогу багато школярів. Водії автівок рідко реагують на пішоходів, тому що набирають швидкість вже від кільця Володимирської", - зауважує авторка петиції.

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За її словами, аварій у цьому районі дійсно було вже не мало і навіть з летальними випадками.

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Теги: Володимирська вулиця, світлофор, петиція
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