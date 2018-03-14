Відтепер у посвідчення водія вписуватимуть групу крові

В Україні у посвідчення водія відтепер обов'язково вноситимуть інформацію про групу крові та резус-фактор.Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.Відтепер, звернувшись до сервісного центру МВС за послугою обміну, заміни або відновлення посвідчення водія, після успішного складання іспитів на право керування транспортним засобом громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково вказуються його група крові та резус-фактор.Адміністратор сервісного центру МВС вносить цю інформацію у новий водійський документ на основі даних, вказаних у медичній довідці 083/о.Ця довідка належить до комплекту документів, які громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання вищезгаданих адміністративних послуг.