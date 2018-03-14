Відтепер у посвідчення водія вписуватимуть групу крові
Сьогодні, 17:25
В Україні у посвідчення водія відтепер обов'язково вноситимуть інформацію про групу крові та резус-фактор.
Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.
Відтепер, звернувшись до сервісного центру МВС за послугою обміну, заміни або відновлення посвідчення водія, після успішного складання іспитів на право керування транспортним засобом громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково вказуються його група крові та резус-фактор.
Адміністратор сервісного центру МВС вносить цю інформацію у новий водійський документ на основі даних, вказаних у медичній довідці 083/о.
Ця довідка належить до комплекту документів, які громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання вищезгаданих адміністративних послуг.
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Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.
Відтепер, звернувшись до сервісного центру МВС за послугою обміну, заміни або відновлення посвідчення водія, після успішного складання іспитів на право керування транспортним засобом громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково вказуються його група крові та резус-фактор.
Адміністратор сервісного центру МВС вносить цю інформацію у новий водійський документ на основі даних, вказаних у медичній довідці 083/о.
Ця довідка належить до комплекту документів, які громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання вищезгаданих адміністративних послуг.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
в ID карту(паспорт) приписку вписати не можуть,зато в права групу крові треба)
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