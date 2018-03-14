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Відтепер у посвідчення водія вписуватимуть групу крові

Відтепер у посвідчення водія вписуватимуть групу крові
В Україні у посвідчення водія відтепер обов'язково вноситимуть інформацію про групу крові та резус-фактор.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС у Facebook.

Відтепер, звернувшись до сервісного центру МВС за послугою обміну, заміни або відновлення посвідчення водія, після успішного складання іспитів на право керування транспортним засобом громадянин отримує посвідчення, в якому обов'язково вказуються його група крові та резус-фактор.

Адміністратор сервісного центру МВС вносить цю інформацію у новий водійський документ на основі даних, вказаних у медичній довідці 083/о.

Ця довідка належить до комплекту документів, які громадянин обов'язково надає сервісному центру МВС для отримання вищезгаданих адміністративних послуг.


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Теги: посвідчення водія, група крові
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Коментарі 1
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в ID карту(паспорт) приписку вписати не можуть,зато в права групу крові треба)
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