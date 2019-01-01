Лучанину не вдалося переправити у Польщу старовинні монети





Про це інформує пресслужба прокуратури Волинської області.



Відтак, предметами нумізматики, що становлять культурну цінність, були монети «Орт 1624 Георга Вільгельма», «Орт 1624 Сигізмунда ІІІ Ваза», «Дирхам Куфічний 819-999 Династії Саманідів».



Предмети старовини вилучили та після проведення експертиз передали на зберігання до Волинського краєзнавчого музею.



З урахуванням зібраних доказів громадянину повідомили про підозру у вчиненні замаху на контрабанду (кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 15, ч.1 ст. 201 КК України).



Триває досудове розслідування, а також встановлюють можливих спільників підозрюваного.



За вчинення контрабанди санкцією ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України передбачена відповідальність у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.







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