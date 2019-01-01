Фермер з Волині закупив незаконно ягід на понад півтора мільйона гривень

У ході досудового розслідування кримінального провадження керівник господарського товариства відшкодував до бюджету Волинської області понад 1,5 мільйона гривень податків.Про це інформує пресслужба прокуратура Волині.Упродовж червня-липня 2019 року директор товариства з обмеженою відповідальністю при закупівлі на Житомирщині у заготівельників ягід чорниці, унаслідок неналежного виконання службових обов’язків та всупереч вимог Податкового кодексу України, не відобразив у бухгалтерському та податковому обліку підприємства операції з придбання ягід у населення за готівку.У результаті цих дій до бюджету не було сплачено 1,5 мільйонів гривень податків.У ході досудового розслідування керівник ТзОВ визнав свою винуватість у вчинені цього кримінального правопорушення та відшкодував заподіяні державі збитки у повному обсязі.Далі – слово за судом.