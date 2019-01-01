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Фермер з Волині закупив незаконно ягід на понад півтора мільйона гривень

Фермер з Волині закупив незаконно ягід на понад півтора мільйона гривень
У ході досудового розслідування кримінального провадження керівник господарського товариства відшкодував до бюджету Волинської області понад 1,5 мільйона гривень податків.

Про це інформує пресслужба прокуратура Волині.

Упродовж червня-липня 2019 року директор товариства з обмеженою відповідальністю при закупівлі на Житомирщині у заготівельників ягід чорниці, унаслідок неналежного виконання службових обов’язків та всупереч вимог Податкового кодексу України, не відобразив у бухгалтерському та податковому обліку підприємства операції з придбання ягід у населення за готівку.

У результаті цих дій до бюджету не було сплачено 1,5 мільйонів гривень податків.

У ході досудового розслідування керівник ТзОВ визнав свою винуватість у вчинені цього кримінального правопорушення та відшкодував заподіяні державі збитки у повному обсязі.

Далі – слово за судом.

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Теги: збитки державі, фермер, закупівля ягід
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