Лучанин стріляв по дверях сусідки та погрожував вбити
30 жовтень, 17:59
У Луцьку патрульні вгамовували агресивного чоловіка, який погрожував вбити свою сусідку.
Тривожний виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством патрульні отримали сьогодні, 30 жовтня, зранку, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Жінка повідомляла, що сусід здійснює постріли з пневматичного пістолета.
Разом з ротою особливого призначення екіпаж негайно вирушив на проспект Відродження. Тут поліцейські виявили громадянина, який стріляв з предмета, схожого на пістолет, по сусідніх дверях. На вимогу припинити ці протиправні дії громадянин не зреагував. Більше того, почав бійку з правоохоронцями. Його затримали з застосуванням фізичної сили та кайданків. На місце прибула і слідчо-оперативна група.
У чоловіка при огляді, окрім предмета, схожого на зброю, виявили також металевий молоток і биту.
Всі обставини встановлює слідство.
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Тривожний виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством патрульні отримали сьогодні, 30 жовтня, зранку, - повідомляє патрульна поліція Волині.
Жінка повідомляла, що сусід здійснює постріли з пневматичного пістолета.
Разом з ротою особливого призначення екіпаж негайно вирушив на проспект Відродження. Тут поліцейські виявили громадянина, який стріляв з предмета, схожого на пістолет, по сусідніх дверях. На вимогу припинити ці протиправні дії громадянин не зреагував. Більше того, почав бійку з правоохоронцями. Його затримали з застосуванням фізичної сили та кайданків. На місце прибула і слідчо-оперативна група.
У чоловіка при огляді, окрім предмета, схожого на зброю, виявили також металевий молоток і биту.
Всі обставини встановлює слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Це Леонов Павло неадекват. Вчиняє насильство не тільки відносно домашніх, але й серед мешканців будинку(під’їзду) де живе
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