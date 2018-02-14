Лучанин стріляв по дверях сусідки та погрожував вбити





Тривожний виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством патрульні отримали сьогодні, 30 жовтня, зранку, - повідомляє



Жінка повідомляла, що сусід здійснює постріли з пневматичного пістолета.



Разом з ротою особливого призначення екіпаж негайно вирушив на проспект Відродження. Тут поліцейські виявили громадянина, який стріляв з предмета, схожого на пістолет, по сусідніх дверях. На вимогу припинити ці протиправні дії громадянин не зреагував. Більше того, почав бійку з правоохоронцями. Його затримали з застосуванням фізичної сили та кайданків. На місце прибула і слідчо-оперативна група.



У чоловіка при огляді, окрім предмета, схожого на зброю, виявили також металевий молоток і биту.



Всі обставини встановлює слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку патрульні вгамовували агресивного чоловіка, який погрожував вбити свою сусідку.Тривожний виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством патрульні отримали сьогодні, 30 жовтня, зранку, - повідомляє патрульна поліція Волині. Жінка повідомляла, що сусід здійснює постріли з пневматичного пістолета.Разом з ротою особливого призначення екіпаж негайно вирушив на проспект Відродження. Тут поліцейські виявили громадянина, який стріляв з предмета, схожого на пістолет, по сусідніх дверях. На вимогу припинити ці протиправні дії громадянин не зреагував. Більше того, почав бійку з правоохоронцями. Його затримали з застосуванням фізичної сили та кайданків. На місце прибула і слідчо-оперативна група.У чоловіка при огляді, окрім предмета, схожого на зброю, виявили також металевий молоток і биту.Всі обставини встановлює слідство.

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