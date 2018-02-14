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Лучанин стріляв по дверях сусідки та погрожував вбити

Лучанин стріляв по дверях сусідки та погрожував вбити
У Луцьку патрульні вгамовували агресивного чоловіка, який погрожував вбити свою сусідку.

Тривожний виклик про погрозу фізичною розправою або вбивством патрульні отримали сьогодні, 30 жовтня, зранку, - повідомляє патрульна поліція Волині.

Жінка повідомляла, що сусід здійснює постріли з пневматичного пістолета.

Разом з ротою особливого призначення екіпаж негайно вирушив на проспект Відродження. Тут поліцейські виявили громадянина, який стріляв з предмета, схожого на пістолет, по сусідніх дверях. На вимогу припинити ці протиправні дії громадянин не зреагував. Більше того, почав бійку з правоохоронцями. Його затримали з застосуванням фізичної сили та кайданків. На місце прибула і слідчо-оперативна група.

У чоловіка при огляді, окрім предмета, схожого на зброю, виявили також металевий молоток і биту.

Всі обставини встановлює слідство.


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Теги: поліція Волині, психічнохворий лучанин
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Коментарі 1
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Це Леонов Павло неадекват. Вчиняє насильство не тільки відносно домашніх, але й серед мешканців будинку(під’їзду) де живе
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