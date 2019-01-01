Бурштиновий кримінал: «Гола правда» з Галиною Падалко. ВІДЕО

Не так давновідвідав Житомирщину з розгромливим візитом, зробивши ряд серйозних кадрових зачисток людей, які могли бути пов'язані з нелегальним видобутком бурштину у регіоні. Склалось враження, ніби він добряче взяв бурштинову мафію «за яйця», у невідкладному режимі вимагаючи прийняття відповідних законів.Так, Верховна Рада працює у режимі шаленого принтера. Що законодавчо зміниться у цій скриньці Пандори - трішки пізніше, зараз коротко бекграунд, щоб увести у курс справ.Діди-баби ще 30 років тому у селах розпалювали грубки бурштином, як вугіллям, навіть не підозрюючи, що у недалекому майбутньому за це сонячне каміння точитимуться цілі бурштинові війни.Та як тільки наші китайські друзі зацікавились цим каменем, вважаючи, що подарований виріб з бурштину робить людину спокійнішою, відкриває мудрість в серці і радість в душі, в Україні, яка є 2 країною у світі за запасами бурштину, розгорнувся повномасштабний нелегальний чорний-чорнющий ринок видобутку та збуту цього каміння.Насправді ця проблема існувала усі роки незалежності, але вийшла на перші шпальти та добряче загострилась у 2014-му після Революції Гідності.Це Полісся: переважно Рівненська, Житомирська області та частина Волинської.Офіційно це можуть робити лише 2 держпідприємства, але річний оборот кожного з них менший за те, що кожного тижня нелегально долає наші кордони.У повних масштабах це “ремесло” опанували кримінальні угрупування або місцеві, які не дають копати нікому більше.Вручну лопатами, екскаваторами або водонапірними помпами. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, у люті морози та пекельну спеку. Перервати цей процес можуть тільки загони правоохоронців, про приїзд яких самих старателів повідомляють “фішки” - спеціально розставлені на "шухері" перед "клондайками" блок-пости.Контрабасом до Польщі, поляки його обробляють та за значно більші кошти партіями продають Китаю.Крім надходжень, які пролітають над нашим бюджетом, як фанера над Парижем, осідаючи у кишенях бандитів та корупціонерів, ліси зазнають непоправниих втрат, перетворившись на інопланетні пейзажі зі зруйнованими на сотні років екосистемами.А скільки життів перервалось у 10-ти метрових ямах "клондайків" можна лише здогадуватись.Ще у 2015 роцівзявся особисто за це питання. Взявся, але не дуже. Законопроект носили кабінетами Верховної Ради. Носили-носили, а воно не йде. Мабуть, таки хвилі чорного налу топили здоровий глузд чиновників.У пресі неодноразово була інформація, що це люди, наближені до головних силовиків, колишнього президента та екс-експрем'єра. Найчастіше фігурувало прізвище нардепа Розенблата, який був одним з головних лобістів закону.У вересні президент вніс до Верховної Ради законопроект про зміни до Кримінального кодексу України. Тепер там з’явиться окрема стаття – 240-1 «Незаконне видобування бурштину».Відповідно до неї, за це діяння можна буде отримати такі покарання:– штрафи на суму у діапазонів від 10 до 50 тис грн;– обмеження волі на строк від 1 до 3 років;– позбавлення волі на той самий строк.Новий законопроект від Уряду серед багатьох пунктів передбачає скасування процедури додаткового погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад, продаж дозволів через відкриті електронні аукціони та іншу криміналізацію нелегального вивозу бурштину та тотальну заборону експорту необробленого бурштину (сирцю). І це правильно, тому що ціна обробленого каміння різниться у рази з вартістю сировини, і саме зараз ці мільярди доларів ми втрачаємо, віддаючи Польщі, яка тільки неформально сприяє завезенню величезних партій контрабасу відбірного бурштину з України, яка подібно країнам третього світу всього-на-всього стає сировинним придатком Китаю та Польщі. Прем'єр говорить, що законопроект буде внесений до Верховної Ради найближчим часом.Чи буде він проголосований? З режимами нової Ради очевидно, що так. Чи буде він належним чином опрацьований та імплементований Риторичне питання.Сподіваються, що легалайз перетворить гроші, які колись давали на “кришу” від бандитів, силовиків та митників, у державні податки і що наше сонячне каміння грітиме не окремих людей, а всю країну, а правда буде голою!