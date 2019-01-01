«Протилежний погляд»: які зміни чекають на Луцьк після приєднання Прилуцької сільради. ВІДЕО. АНОНС
30 жовтень, 20:00
Які зміни чекають місто Луцьк після масштабного розширення? Коли відбудуться вибори ОТГ?
Що буде з депутатами сільських рад після приєднання до Луцька? Та чи можлива майбутня перспектива об’єднання з іншими ОТГ?
Відповіді на ці та інші питання почуєте під час прямого ефіру в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд Live" у четвер, 31 жовтня, о 20:00, на 12 каналі.
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Що буде з депутатами сільських рад після приєднання до Луцька? Та чи можлива майбутня перспектива об’єднання з іншими ОТГ?
Відповіді на ці та інші питання почуєте під час прямого ефіру в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд Live" у четвер, 31 жовтня, о 20:00, на 12 каналі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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