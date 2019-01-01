«Протилежний погляд»: які зміни чекають на Луцьк після приєднання Прилуцької сільради. ВІДЕО. АНОНС

Які зміни чекають місто Луцьк після масштабного розширення? Коли відбудуться вибори ОТГ?Що буде з депутатами сільських рад після приєднання до Луцька? Та чи можлива майбутня перспектива об’єднання з іншими ОТГ?Відповіді на ці та інші питання почуєте під час прямого ефіру в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд Live" у четвер, 31 жовтня, о 20:00, на 12 каналі.