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«Протилежний погляд»: які зміни чекають на Луцьк після приєднання Прилуцької сільради. ВІДЕО. АНОНС

«Протилежний погляд»: які зміни чекають на Луцьк після приєднання Прилуцької сільради. ВІДЕО. АНОНС
Які зміни чекають місто Луцьк після масштабного розширення? Коли відбудуться вибори ОТГ?

Що буде з депутатами сільських рад після приєднання до Луцька? Та чи можлива майбутня перспектива об’єднання з іншими ОТГ?

Відповіді на ці та інші питання почуєте під час прямого ефіру в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу "Протилежний Погляд Live" у четвер, 31 жовтня, о 20:00, на 12 каналі.


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Теги: Протилежний погляд, зміни, Луцьк, Прилуцька міськрада
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