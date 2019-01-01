Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 31 жовтня





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Вночi та в першiй половинi дня місцями туман. Вiтер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 0-5º морозу, вдень 3-8º тепла.



У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв.



Вiтер півнiчно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 1-3º морозу, вдень 5-7º тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадiв.Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру. Вночi та в першiй половинi дня місцями туман. Вiтер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 0-5º морозу, вдень 3-8º тепла.У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв.Вiтер півнiчно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 1-3º морозу, вдень 5-7º тепла.

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