Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 31 жовтня
30 жовтень, 20:05
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність, без опадiв.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночi та в першiй половинi дня місцями туман. Вiтер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 0-5º морозу, вдень 3-8º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв.
Вiтер півнiчно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 1-3º морозу, вдень 5-7º тепла.
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вночi та в першiй половинi дня місцями туман. Вiтер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 0-5º морозу, вдень 3-8º тепла.
У Луцьку також - мінлива хмарність, без опадiв.
Вiтер півнiчно-західний, 3-8 м/с. Температура вночi 1-3º морозу, вдень 5-7º тепла.
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