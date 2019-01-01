вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На волинській трасі горить автомобіль. ВІДЕО

На волинській трасі горить автомобіль. ВІДЕО
На трасі Луцьк-Львів горить легковий автомобіль.

Про це на Facebook-сторінці АвтоАндони Луцька повідомила коричстувачка Леся Мотрончук.

Подія сталася поблизу перехрестя доріг з Коршева до Лаврова.

На місці працює екіпаж рятувальників.


Відео з YouTube-каналу ІА "Волинські Новини".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, Коршів, Лаврів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Cтарий-новий кандидат: кого Нефьодов хоче призначити головним митником Волині
30 жовтень, 22:21
Волинянин взяв участь у фіналі Кубку України зі стронгмену. ВІДЕО
30 жовтень, 21:56
На волинській трасі горить автомобіль. ВІДЕО
30 жовтень, 21:22
Схеми уникнення відкритих торгів: як школа у Володимирі-Волинському купувала меблі
30 жовтень, 20:33
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 31 жовтня
30 жовтень, 20:05
Схожі новини
Віддали останню шану атовцеві, який помер у Луцьку Віддали останню шану атовцеві, який помер у Луцьку
13 травень, 16:07
У домівки лучан «пустили» тепло У домівки лучан «пустили» тепло
30 жовтень, 23:24
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 31 жовтня Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 31 жовтня
30 жовтень, 20:05
«Протилежний погляд»: які зміни чекають на Луцьк після приєднання Прилуцької сільради. ВІДЕО. АНОНС «Протилежний погляд»: які зміни чекають на Луцьк після приєднання Прилуцької сільради. ВІДЕО. АНОНС
30 жовтень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Кличко може повернутися в бокс
Сьогодні, 00:11
 0
31 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У домівки лучан «пустили» тепло
30 жовтень, 23:24
 0
Волинь — серед лідерів за кількістю щеплень проти дифтерії серед дорослих
30 жовтень, 22:59
 0
Cтарий-новий кандидат: кого Нефьодов хоче призначити головним митником Волині
30 жовтень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8
﻿