На волинській трасі горить автомобіль. ВІДЕО





Про це на Facebook-сторінці АвтоАндони Луцька повідомила коричстувачка Леся Мотрончук.



Подія сталася поблизу перехрестя доріг з Коршева до Лаврова.



На місці працює екіпаж рятувальників.





Відео з YouTube-каналу ІА "Волинські Новини".

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