На волинській трасі горить автомобіль. ВІДЕО
30 жовтень, 21:22
На трасі Луцьк-Львів горить легковий автомобіль.
Про це на Facebook-сторінці АвтоАндони Луцька повідомила коричстувачка Леся Мотрончук.
Подія сталася поблизу перехрестя доріг з Коршева до Лаврова.
На місці працює екіпаж рятувальників.
Відео з YouTube-каналу ІА "Волинські Новини".
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Про це на Facebook-сторінці АвтоАндони Луцька повідомила коричстувачка Леся Мотрончук.
Подія сталася поблизу перехрестя доріг з Коршева до Лаврова.
На місці працює екіпаж рятувальників.
Відео з YouTube-каналу ІА "Волинські Новини".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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