Волинянин взяв участь у фіналі Кубку України зі стронгмену. ВІДЕО

Олександр Бурда змагався із найсильнішими чоловіками за Кубок України зі стронгмену.



Змагання відбулися 19 жовтня у Львові, - пише



Судив змагання стронгмен світового рівня Василь Вірастюк, який в 2004 році виграв турнір World Strongest Man, отримавши титул найсильнішої людини світу.



Олександр Бурда вперше брав участь в подібних змаганнях серед професіоналів.



“Оганізатори побачили в інстаграмі мої відео з тренувань та запропонували взяти участь. Це професійні змагання, фінал Кубку України зі стронгмену, кожен учасник вже неодноразово отримував перемоги. Це був для мене виклик, не скористатися нагодою і запрошенням не міг”, – розповів Олександр.



Із десятки спортсменів-силачів нововолинський тренер посів 5-те місце. Під час випробувань він виконував різноманітні вправи та працював з вагою від 190 до 360 кг.





“Дуже задоволений результатом, оскільки це не аматорські, а професійні змагання. Я, новачок у цьому спорті, зміг нав’язати баротьбу”, – поділився Олександр враженнями від змагань.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тренер фітнес-клубу з Нововолинськазмагався із найсильнішими чоловіками за Кубок України зі стронгмену.Змагання відбулися 19 жовтня у Львові, - пише БУГ Судив змагання стронгмен світового рівня, який в 2004 році виграв турнір World Strongest Man, отримавши титул найсильнішої людини світу.Олександр Бурда вперше брав участь в подібних змаганнях серед професіоналів.“Оганізатори побачили в інстаграмі мої відео з тренувань та запропонували взяти участь. Це професійні змагання, фінал Кубку України зі стронгмену, кожен учасник вже неодноразово отримував перемоги. Це був для мене виклик, не скористатися нагодою і запрошенням не міг”, – розповів Олександр.Із десятки спортсменів-силачів нововолинський тренер посів 5-те місце. Під час випробувань він виконував різноманітні вправи та працював з вагою від 190 до 360 кг.“Дуже задоволений результатом, оскільки це не аматорські, а професійні змагання. Я, новачок у цьому спорті, зміг нав’язати баротьбу”, – поділився Олександр враженнями від змагань.

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