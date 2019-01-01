Волинянин взяв участь у фіналі Кубку України зі стронгмену. ВІДЕО
30 жовтень, 21:56
Тренер фітнес-клубу з Нововолинська Олександр Бурда змагався із найсильнішими чоловіками за Кубок України зі стронгмену.
Змагання відбулися 19 жовтня у Львові, - пише БУГ.
Судив змагання стронгмен світового рівня Василь Вірастюк, який в 2004 році виграв турнір World Strongest Man, отримавши титул найсильнішої людини світу.
Олександр Бурда вперше брав участь в подібних змаганнях серед професіоналів.
“Оганізатори побачили в інстаграмі мої відео з тренувань та запропонували взяти участь. Це професійні змагання, фінал Кубку України зі стронгмену, кожен учасник вже неодноразово отримував перемоги. Це був для мене виклик, не скористатися нагодою і запрошенням не міг”, – розповів Олександр.
Із десятки спортсменів-силачів нововолинський тренер посів 5-те місце. Під час випробувань він виконував різноманітні вправи та працював з вагою від 190 до 360 кг.
“Дуже задоволений результатом, оскільки це не аматорські, а професійні змагання. Я, новачок у цьому спорті, зміг нав’язати баротьбу”, – поділився Олександр враженнями від змагань.
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Змагання відбулися 19 жовтня у Львові, - пише БУГ.
Судив змагання стронгмен світового рівня Василь Вірастюк, який в 2004 році виграв турнір World Strongest Man, отримавши титул найсильнішої людини світу.
Олександр Бурда вперше брав участь в подібних змаганнях серед професіоналів.
“Оганізатори побачили в інстаграмі мої відео з тренувань та запропонували взяти участь. Це професійні змагання, фінал Кубку України зі стронгмену, кожен учасник вже неодноразово отримував перемоги. Це був для мене виклик, не скористатися нагодою і запрошенням не міг”, – розповів Олександр.
Із десятки спортсменів-силачів нововолинський тренер посів 5-те місце. Під час випробувань він виконував різноманітні вправи та працював з вагою від 190 до 360 кг.
“Дуже задоволений результатом, оскільки це не аматорські, а професійні змагання. Я, новачок у цьому спорті, зміг нав’язати баротьбу”, – поділився Олександр враженнями від змагань.
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