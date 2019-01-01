31 жовтня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку WEST AUTO HUB(на фото).Також день народження цього дня святкують волейболістка, спортивний директор «Торпедо-СНУ», журналіститаКрім того, особисте свято відзначає громадський діяч31 жовтня іменини святкують Іосифи.ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.У світі цього дня відзначають Міжнародний день економії. У 1989 році ця дата офіційно закріплена директивою ООН. Однак присвятити цей день, за задумом його творців, слід не тільки економії грошей, але й економії в широкому сенсі цього слова: економії часу, сил, дбайливого ставлення до речей.Також сьогодні - Міжнародний день Чорного моря. Це свято відзначається в день, коли в 1996 році шість причорноморських країн - Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна - підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря.У Луцьку цього дня у 1924 році створили фізкультурно-спортивне товариство «Динамо».