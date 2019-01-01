31 жовтня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає керівник відділу маркетингу та регіонального розвитку WEST AUTO HUB Вікторія Доманська (на фото).
Також день народження цього дня святкують волейболістка Анна Степанюк, спортивний директор «Торпедо-СНУ» Анатолій Войнаровський, журналісти Ольга Гембік та Назар Вальчук.
Крім того, особисте свято відзначає громадський діяч Петро Лавринюк.
31 жовтня іменини святкують Іосифи.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
У світі цього дня відзначають Міжнародний день економії. У 1989 році ця дата офіційно закріплена директивою ООН. Однак присвятити цей день, за задумом його творців, слід не тільки економії грошей, але й економії в широкому сенсі цього слова: економії часу, сил, дбайливого ставлення до речей.
Також сьогодні - Міжнародний день Чорного моря. Це свято відзначається в день, коли в 1996 році шість причорноморських країн - Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна - підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря.
У Луцьку цього дня у 1924 році створили фізкультурно-спортивне товариство «Динамо».
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Також день народження цього дня святкують волейболістка Анна Степанюк, спортивний директор «Торпедо-СНУ» Анатолій Войнаровський, журналісти Ольга Гембік та Назар Вальчук.
Крім того, особисте свято відзначає громадський діяч Петро Лавринюк.
31 жовтня іменини святкують Іосифи.
ВолиньPost вітає усіх ювілярів, а також іменинників цього дня та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.
У світі цього дня відзначають Міжнародний день економії. У 1989 році ця дата офіційно закріплена директивою ООН. Однак присвятити цей день, за задумом його творців, слід не тільки економії грошей, але й економії в широкому сенсі цього слова: економії часу, сил, дбайливого ставлення до речей.
Також сьогодні - Міжнародний день Чорного моря. Це свято відзначається в день, коли в 1996 році шість причорноморських країн - Болгарія, Румунія, Туреччина, Грузія, Росія і Україна - підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря.
У Луцьку цього дня у 1924 році створили фізкультурно-спортивне товариство «Динамо».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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