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Волинь — серед лідерів за кількістю щеплень проти дифтерії серед дорослих

Волинь — серед лідерів за кількістю щеплень проти дифтерії серед дорослих
Волинська область увійшла в трійку лідерів за відсотком дорослого населення, яке зробило щеплення проти дифтерії та стала одним із аутсайдерів за відсотком вакцинованих дітей.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.

Так, у відсотковому відношенні відносно плану щеплень, вакцинувалися 73, 6% дорослих волинян. Це третій показник по Україні. Лідирує Сумська область - 129,4%, другу сходинку посідає Запорізька область - 86,1%.

Гірша ситуація зі щепленням проти дифтерії дітей до одного року. За цим показником Волинь обійшла тільки Харківську, Закарпатську та Івано-Франківську області. На Волині вакцинували тільки 50,3% порівняно з планом.

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Теги: вакцинація, Волинь
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