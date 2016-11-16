Волинь — серед лідерів за кількістю щеплень проти дифтерії серед дорослих
30 жовтень, 22:59
Волинська область увійшла в трійку лідерів за відсотком дорослого населення, яке зробило щеплення проти дифтерії та стала одним із аутсайдерів за відсотком вакцинованих дітей.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Так, у відсотковому відношенні відносно плану щеплень, вакцинувалися 73, 6% дорослих волинян. Це третій показник по Україні. Лідирує Сумська область - 129,4%, другу сходинку посідає Запорізька область - 86,1%.
Гірша ситуація зі щепленням проти дифтерії дітей до одного року. За цим показником Волинь обійшла тільки Харківську, Закарпатську та Івано-Франківську області. На Волині вакцинували тільки 50,3% порівняно з планом.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України.
Так, у відсотковому відношенні відносно плану щеплень, вакцинувалися 73, 6% дорослих волинян. Це третій показник по Україні. Лідирує Сумська область - 129,4%, другу сходинку посідає Запорізька область - 86,1%.
Гірша ситуація зі щепленням проти дифтерії дітей до одного року. За цим показником Волинь обійшла тільки Харківську, Закарпатську та Івано-Франківську області. На Волині вакцинували тільки 50,3% порівняно з планом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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