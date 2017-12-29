Кличко може повернутися в бокс
Сьогодні, 00:11
Легендарний український спортсмен Володимир Кличко не виключає свого повернення на у великий бокс.
Боксер заявив, що може поновити кар'єру, - пише Кореспондент, посилаючись на Daily Mail
"Чи можу боксувати? Так, я не виключаю цього варіанта. Але це буде повернення не для того, щоб зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд. Думаю, це круто. Джордж Форман зробив це. По-моєму, йому було 45, коли він став чемпіоном, - і це досягнення викликає повагу", - сказав Володимир Кличко.
Зазначимо, що Володимиру Кличку - 43 роки. Форман став чемпіоном у 45 років.
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Боксер заявив, що може поновити кар'єру, - пише Кореспондент, посилаючись на Daily Mail
"Чи можу боксувати? Так, я не виключаю цього варіанта. Але це буде повернення не для того, щоб зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд. Думаю, це круто. Джордж Форман зробив це. По-моєму, йому було 45, коли він став чемпіоном, - і це досягнення викликає повагу", - сказав Володимир Кличко.
Зазначимо, що Володимиру Кличку - 43 роки. Форман став чемпіоном у 45 років.
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