Лісівники пропонують волинянам вигідну альтернативу газу

Державні лісогосподарські підприємства Волині збільшили об’єми виготовлення тріски технологічної і пропонують волинянам переходити на цей вид палива.За 9 місяців року цього виду твердого палива випущено загалом 41 тисячу кубометрів. Це на 2 тисячі м3 більше, ніж за аналогічний період минулого року, - повідомляє прес-служба ВОУЛМГ.На нарощення обсягів цієї продукції вплинуло перенасичення ринку деревини, особливо низькосортної, та необхідність пошуків додаткових джерел надходжень. Не останню роль відіграла спрямованість державних лісогосподарських підприємств на маловідходне виробництво.Тріска технологічна виготовляється із кускових відходів на 12 лісокомплексах, де встановлено відповідне обладнання.Крім того, як показує практика, перехід на тверде паливо є реально економічно вигідним.Свого часу державні лісогосподарські підприємства власним прикладом продемонстрували економічний підхід до організації процесу отримання теплової енергії. Усі 90 котлів, які опалюють виробничі та адміністративні приміщення ВОУЛМГ, працюють на твердому паливі.Впровадження альтернативних видів палива дає можливість щорічно зменшувати споживання природного газу.Поки ж деревні відходи у лісгоспів закуповують переважно підприємці. Збільшуються потреби і закладів комунальної, соціальної сфери та населення. Загалом щомісяця споживачам реалізовується 4,5 тис. м3 тріски.