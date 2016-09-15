У Twitter заборонили всю політичну рекламу
Сьогодні, 03:21
Засновник Twitter Джек Дорсі заявив, що соціальна мережа прийняла рішення повністю заборонити політичну рекламу.
Про це повідомляє НВ.
"Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що можливість донести політичне повідомлення повинно бути заслужено, а не придбано", - заявив Дорсі.
Зокрема, Дорсі вважає, що незважаючи на ефективність таргетованої реклами, політичний посил може вплинути на рішення мільйона людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє НВ.
"Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що можливість донести політичне повідомлення повинно бути заслужено, а не придбано", - заявив Дорсі.
Зокрема, Дорсі вважає, що незважаючи на ефективність таргетованої реклами, політичний посил може вплинути на рішення мільйона людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
В «Старий Луцьк» перейшов кращий захисник Першої ліги
Сьогодні, 05:05
У Верховній Раді хочуть суттєво здешевити розмитнення «євроблях»
Сьогодні, 04:06
У Twitter заборонили всю політичну рекламу
Сьогодні, 03:21
Лісівники пропонують волинянам вигідну альтернативу газу
Сьогодні, 02:17
Президент Чехії визнав Крим частиною Росії
Сьогодні, 01:14