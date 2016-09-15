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У Twitter заборонили всю політичну рекламу

У Twitter заборонили всю політичну рекламу
Засновник Twitter Джек Дорсі заявив, що соціальна мережа прийняла рішення повністю заборонити політичну рекламу.

Про це повідомляє НВ.

"Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що можливість донести політичне повідомлення повинно бути заслужено, а не придбано", - заявив Дорсі.

Зокрема, Дорсі вважає, що незважаючи на ефективність таргетованої реклами, політичний посил може вплинути на рішення мільйона людей.

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Теги: Twitter, соцмережі
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