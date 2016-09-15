У Twitter заборонили всю політичну рекламу

Джек Дорсі заявив, що соціальна мережа прийняла рішення повністю заборонити політичну рекламу.



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"Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що можливість донести політичне повідомлення повинно бути заслужено, а не придбано", - заявив Дорсі.



Зокрема, Дорсі вважає, що незважаючи на ефективність таргетованої реклами, політичний посил може вплинути на рішення мільйона людей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Засновник Twitterзаявив, що соціальна мережа прийняла рішення повністю заборонити політичну рекламу.Про це повідомляє НВ "Ми прийняли рішення припинити всю політичну рекламу в Twitter по всьому світу. Ми вважаємо, що можливість донести політичне повідомлення повинно бути заслужено, а не придбано", - заявив Дорсі.Зокрема, Дорсі вважає, що незважаючи на ефективність таргетованої реклами, політичний посил може вплинути на рішення мільйона людей.

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