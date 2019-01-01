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У Верховній Раді хочуть суттєво здешевити розмитнення «євроблях»

У Верховній Раді хочуть суттєво здешевити розмитнення «євроблях»
Народний депутат від партії "Слуга народу" Олексій Ковальов пропонує спростити умови ввезення транспортних засобів на митну територію України, знизивши ставки акцизного податку.

Такий законопроєкт зареєстрували на офіційному сайті Верховної Ради, - пише Європейська правда.

Законопроєктом пропонується тимчасово, протягом 180 календарних днів з дня набрання чинності, не враховувати віковий коефіцієнт у формулі, за якою визначаються ставки акцизного податку для транспортних засобів, легкових автомобілів та інших моторних транспортних засобів.

Крім того, автори пропонують на постійній основі призупинити дію норми, що передбачає застосування коефіцієнтів до ставок акцизного податку:

для транспортних засобів, що використовувалися з 5 до 8 років, - коефіцієнту 40;

для автомобілів, що використовувалися понад 8 років, - коефіцієнту 50.

Зазначається, що згадані норми поширюватимуться лише на транспортні засоби, що ввезені на митну територію України до дня набрання чинності цього законопроєкту як закону.

Також законопроєктом пропонується виключити транспортні засоби з переліку підакцизних товарів з 2021 року.

"З 1 січня 2021 року, в рамках виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом... виключення з переліку підакцизних товарів "автомобілів легкових, кузовів до них, причепів та напівпричепів, мотоциклів, транспортних засобів, призначених для перевезення 10 осіб та більше, транспортних засобів для перевезення вантажів", - йдеться у пояснювальній записці.

За словами автора, прийняття вказаного проєкту закону сприятиме "створенню правових передумов" для розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, ввезених раніше на митну територію України, а також "комплексному врегулюванню питання доступності для українців … вживаного транспорту з метою врахування інтересів усіх верств населення".

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Теги: євробляхи, Україна, розмитнення
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