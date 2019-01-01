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Поліція шукає свідків аварії, в якій травмувалася неповнолітня волинянка

Поліція шукає свідків аварії, в якій травмувалася неповнолітня волинянка
Працівники Старовижівського відділення поліції встановлють обставини аварії, внаслідок якої травмувалася неповнолітня волинянка.

Про це йдеться на сторінці Старовижівщина у Facebook.

Аварыя сталася 29 жовтня 2019 року близько 17:00 на дорозі Кримне-Любохини.

В результаті ДТП отримала значні тілесні ушкодження неповнолітня жителька села Стара Гута. Водій зник з місця події та поїхав у не відомому напрямку. Тому, правоохоронці просять людей, яким відомі будь-які обставини цієї події, повідомити Старовижівське відділення поліції.

Свідками або учасниками події можуть бути водії автомобілів, зображених на фото.
Поліція шукає свідків аварії, в якій травмувалася неповнолітня волинянка
Поліція шукає свідків аварії, в якій травмувалася неповнолітня волинянка

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Теги: ДТП, Волинь
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