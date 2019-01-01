Шум в місті може викликати смертельну недугу
Сьогодні, 06:14
Вчені порівнювали умови життя людей, що проживають в тихих зелених районах і шумних частинах міста і прийшли до невтішних висновків. Рівень шуму – важливий фактор ризику смертельного захворювання.
Проживання в місцях з високим рівнем шуму і забруднення повітря підвищує ризик ішемічного інсульту, - пише Здоров`я24.
Вчені виявили, що галасливі райони не тільки збільшують ймовірність настання інсульту, а й на 30% підвищують складність перебігу і наслідки хвороби.
До традиційних ризиків відносять ожиріння, діабет, куріння, малорухливий спосіб життя і гіпертонію. Дослідження показало, що фактор несприятливого місця проживання – додаткова причина розвитку інсульту.
У дослідженні взяли участь майже 3000 осіб з Барселони, які проходили лікування від ішемічного інсульту в період між 2005 і 2014 роками.
Вчені аналізували стан пацієнтів в момент надходження до лікарні й після лікування, а також умови їх проживання — рівень шуму, рівень забруднення повітря і наявність паркових зон і скверів поблизу.
Хворі, які жили в тихих зелених районах, мали легший перебіг захворювання
Тихі зелені райони знижували ризики на 25%, показали дослідження.
Чим більше в районі було зелених насаджень, тим меншими були наслідки інсульту і навпаки у пацієнтів, що проживають у гучних районах, — розповіла старший автор дослідження Роза Марія Віванко.
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Проживання в місцях з високим рівнем шуму і забруднення повітря підвищує ризик ішемічного інсульту, - пише Здоров`я24.
Вчені виявили, що галасливі райони не тільки збільшують ймовірність настання інсульту, а й на 30% підвищують складність перебігу і наслідки хвороби.
До традиційних ризиків відносять ожиріння, діабет, куріння, малорухливий спосіб життя і гіпертонію. Дослідження показало, що фактор несприятливого місця проживання – додаткова причина розвитку інсульту.
У дослідженні взяли участь майже 3000 осіб з Барселони, які проходили лікування від ішемічного інсульту в період між 2005 і 2014 роками.
Вчені аналізували стан пацієнтів в момент надходження до лікарні й після лікування, а також умови їх проживання — рівень шуму, рівень забруднення повітря і наявність паркових зон і скверів поблизу.
Хворі, які жили в тихих зелених районах, мали легший перебіг захворювання
Тихі зелені райони знижували ризики на 25%, показали дослідження.
Чим більше в районі було зелених насаджень, тим меншими були наслідки інсульту і навпаки у пацієнтів, що проживають у гучних районах, — розповіла старший автор дослідження Роза Марія Віванко.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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