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Опалення у всіх луцьких будинках увімкнуть 1 листопада

Опалення у всіх луцьких будинках увімкнуть 1 листопада
Міська влада планує увімкнути опалення у житловому секторі в Луцьку 1 листопада. Наразі ж теплоносій подали до дитсадків.

Про це у телефонному коментарі Т1.ua розповів перший заступник міського голови Григорій Недопад.

За словами посадовця, наразі триває ретельна підготовка мереж до пуску теплоносія.

«Опалення у дитсадках ми вже включили», - зазначив Григорій Недопад.

Тим часом опалення у житлових будинках планують увімкнути вже 1 листопада. У мерії сподіваються, що вдасться уникнути ексцесів, які перешкоджатимуть подачі теплоносія.

Зауважимо, що увечері 30 жовтня значна частина лучан повідомила про увімкнення опалення у їхніх домівках.

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Теги: опалення, Луцьк, Григорій Недопад
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Коментарі 2
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Дибіли мля, з третього листопада знову потепліє і нах тоді те опалення? А зараз коли вночі мінус ті придурки не включають!
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Поважний Григорій Недопад, не переживайте для чого голову ламати, саме головне, що у Вас дома та в кабінеті тепло, а люди проживуть без тепла. Ми просимо тепло не включати в цьому році, бо зима розпочнеться з морозами 10-15 градусів після 09 січня 2020 року то вже запустите всі котельні з Нового року. Дякую за порозуміння. Мешканці 33-40 кварталів.
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