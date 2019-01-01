Опалення у всіх луцьких будинках увімкнуть 1 листопада





Про це у телефонному коментарі Григорій Недопад.



За словами посадовця, наразі триває ретельна підготовка мереж до пуску теплоносія.



«Опалення у дитсадках ми вже включили», - зазначив Григорій Недопад.



Тим часом опалення у житлових будинках планують увімкнути вже 1 листопада. У мерії сподіваються, що вдасться уникнути ексцесів, які перешкоджатимуть подачі теплоносія.



Зауважимо, що увечері 30 жовтня значна частина лучан повідомила про увімкнення опалення у їхніх домівках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міська влада планує увімкнути опалення у житловому секторі в Луцьку 1 листопада. Наразі ж теплоносій подали до дитсадків.Про це у телефонному коментарі Т1.ua розповів перший заступник міського головиЗа словами посадовця, наразі триває ретельна підготовка мереж до пуску теплоносія.«Опалення у дитсадках ми вже включили», - зазначив Григорій Недопад.Тим часом опалення у житлових будинках планують увімкнути вже 1 листопада. У мерії сподіваються, що вдасться уникнути ексцесів, які перешкоджатимуть подачі теплоносія.Зауважимо, що увечері 30 жовтня

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію