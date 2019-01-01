Опалення у всіх луцьких будинках увімкнуть 1 листопада
Сьогодні, 08:44
Міська влада планує увімкнути опалення у житловому секторі в Луцьку 1 листопада. Наразі ж теплоносій подали до дитсадків.
Про це у телефонному коментарі Т1.ua розповів перший заступник міського голови Григорій Недопад.
За словами посадовця, наразі триває ретельна підготовка мереж до пуску теплоносія.
«Опалення у дитсадках ми вже включили», - зазначив Григорій Недопад.
Тим часом опалення у житлових будинках планують увімкнути вже 1 листопада. У мерії сподіваються, що вдасться уникнути ексцесів, які перешкоджатимуть подачі теплоносія.
Зауважимо, що увечері 30 жовтня значна частина лучан повідомила про увімкнення опалення у їхніх домівках.
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Про це у телефонному коментарі Т1.ua розповів перший заступник міського голови Григорій Недопад.
За словами посадовця, наразі триває ретельна підготовка мереж до пуску теплоносія.
«Опалення у дитсадках ми вже включили», - зазначив Григорій Недопад.
Тим часом опалення у житлових будинках планують увімкнути вже 1 листопада. У мерії сподіваються, що вдасться уникнути ексцесів, які перешкоджатимуть подачі теплоносія.
Зауважимо, що увечері 30 жовтня значна частина лучан повідомила про увімкнення опалення у їхніх домівках.
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Коментарі 2
Дибіли мля, з третього листопада знову потепліє і нах тоді те опалення? А зараз коли вночі мінус ті придурки не включають!
Поважний Григорій Недопад, не переживайте для чого голову ламати, саме головне, що у Вас дома та в кабінеті тепло, а люди проживуть без тепла. Ми просимо тепло не включати в цьому році, бо зима розпочнеться з морозами 10-15 градусів після 09 січня 2020 року то вже запустите всі котельні з Нового року. Дякую за порозуміння. Мешканці 33-40 кварталів.
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