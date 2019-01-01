У частині Луцька тимчасово відключать воду





Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».



Зокрема, інформують, що води не буде в районі вулиць Львівська, Володимирська, Тарасова, Ковельська і прилеглих до них.



"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у водоканалі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з аварійною ситуацією на водогоні, що на вулицях Львівська-Тарасова, 31 жовтня буде знижений тиск та відсутнє водопостачання.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».Зокрема, інформують, що води не буде в районі вулиць Львівська, Володимирська, Тарасова, Ковельська і прилеглих до них."Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у водоканалі.

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