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У частині Луцька тимчасово відключать воду

У частині Луцька тимчасово відключать воду
У зв’язку з аварійною ситуацією на водогоні, що на вулицях Львівська-Тарасова, 31 жовтня буде знижений тиск та відсутнє водопостачання.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Зокрема, інформують, що води не буде в районі вулиць Львівська, Володимирська, Тарасова, Ковельська і прилеглих до них.

"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у водоканалі.

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Теги: вода, відключення, Львівська, Луцьк, аварійна ситуація
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