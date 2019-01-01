У частині Луцька тимчасово відключать воду
Сьогодні, 08:51
У зв’язку з аварійною ситуацією на водогоні, що на вулицях Львівська-Тарасова, 31 жовтня буде знижений тиск та відсутнє водопостачання.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зокрема, інформують, що води не буде в районі вулиць Львівська, Володимирська, Тарасова, Ковельська і прилеглих до них.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у водоканалі.
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
Зокрема, інформують, що води не буде в районі вулиць Львівська, Володимирська, Тарасова, Ковельська і прилеглих до них.
"Просимо вибачення за тимчасові незручності", - додають у водоканалі.
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