Курс валют у Луцьку на 31 жовтня
Сьогодні, 09:10
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.762, а продаж – 25.134.
Євро при купівлі становить – 27.359, продажу – 27.965.
Курс російського рубля: купівля – 0.339, продаж – 0.399.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.026, продаж – 6.630.
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Євро при купівлі становить – 27.359, продажу – 27.965.
Курс російського рубля: купівля – 0.339, продаж – 0.399.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.026, продаж – 6.630.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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