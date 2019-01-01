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Курс валют у Луцьку на 31 жовтня

Курс валют у Луцьку на 31 жовтня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля – 24.762, а продаж – 25.134.

Євро при купівлі становить – 27.359, продажу – 27.965.

Курс російського рубля: купівля – 0.339, продаж – 0.399.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.026, продаж – 6.630.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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