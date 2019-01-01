Волинянин у підвалі будинку ховав набої та детонатори
Сьогодні, 12:04
У жителя Іваничівського району поліцейські вилучили набої та детонатори.
Так, 30 жовтня, під час обшуку за місцем проживання раніше судимого 35-річного жителя селища Іваничі поліцейські вилучили 16 патронів до мисливської рушниці різного калібру, 35 патронів до малокаліберної зброї калібру 5,6 мм, один патрон до пістолета ТТ калібру 7,62 мм, та 20 електродетонаторів, - пише ГУНП у Волинській області.
Небезпечні предмети чоловік зберігав у підвалі будинку.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
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Так, 30 жовтня, під час обшуку за місцем проживання раніше судимого 35-річного жителя селища Іваничі поліцейські вилучили 16 патронів до мисливської рушниці різного калібру, 35 патронів до малокаліберної зброї калібру 5,6 мм, один патрон до пістолета ТТ калібру 7,62 мм, та 20 електродетонаторів, - пише ГУНП у Волинській області.
Небезпечні предмети чоловік зберігав у підвалі будинку.
Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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