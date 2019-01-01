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Ковельські хірурги врятували чоловікові ногу від ампутації

Ковельські хірурги врятували чоловікові ногу від ампутації
Судинні хірурги Ковельського МТМО врятували пацієнту нижню кінцівку від ампутації.

Про це інформують на сторінці медзакладу в facebook.

У медзакладі зазначають, що чоловік віком 64 роки звернувся до лікарів зі скаргами на рану правої стопи, швидку втому в ногах та кульгавість.

"Під час ангіографії виявили повну оклюзію (100%) середнього відділу поверхневої стегнової артерії, підколінної артерії і артерій гомілки справа та повна оклюзія зовнішньої здухвинної артерії зліва", - йдеться у поаідомлені.

Через це пацінтові провели ангіопластику і стентування правої підколінної артерії. А кровотік в нижній кінцівці повністю відновили.

Ковельські хірурги врятували чоловікові ногу від ампутації
Ковельські хірурги врятували чоловікові ногу від ампутації
Ковельські хірурги врятували чоловікові ногу від ампутації

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Теги: медики, Ковель, хірурги
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Коментарі 1
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Дякуєму Б-гу за те що спас ногу цього пацієнта! Нехай піде до церкви та поставить свічку перед іконою пресвятої Богородиці!
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