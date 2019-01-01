Ковельські хірурги врятували чоловікові ногу від ампутації





Про це інформують на сторінці медзакладу в facebook.



У медзакладі зазначають, що чоловік віком 64 роки звернувся до лікарів зі скаргами на рану правої стопи, швидку втому в ногах та кульгавість.



"Під час ангіографії виявили повну оклюзію (100%) середнього відділу поверхневої стегнової артерії, підколінної артерії і артерій гомілки справа та повна оклюзія зовнішньої здухвинної артерії зліва", - йдеться у поаідомлені.



Через це пацінтові провели ангіопластику і стентування правої підколінної артерії. А кровотік в нижній кінцівці повністю відновили.





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