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Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО

Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО
Копачівська школа Рожищенського району відзначила сотий ювілей.

Про це повідомляє Район. Рожище.

Текст про рідну школу написала випускниця навчального закладу:

Чарівної осінньої пори і таке величне свято прийшло до нашої Копачівської школи – поважний столітній ювілей. Таки справді, якби школа могла говорити, то найперше вона б усім щиро подякувала. Подякувала б її численним будівельникам і будівничим, учням, вчителям і працівникам школи і усім тим, хто долучився до відзначення її такого славного поважного ювілею.

Озираючись на прожите і пережите нашої школи, а найперше зародження шкільництва у нашому селі, часто напрошується висновок, що досягались певні успіхи не завжди завдяки, а й всупереч. Про всі ті перипетії оповідає у своїй книзі «Сторінками шкільної історії» теперішній молодий вчитель історії нашої школи Сергій Янішевський, а на святі ми це побачили на екрані, у відеоролику, створеному вчителями.

На імпровізованій сцені нинішні і колишні учні, вчителі і гості нашого свята переповідали історію сторічної ювілярки, свої життєві історії, висловлювали свою вдячність і побажання. З кожним кадром на екрані, з кожним виступом промовців ми поринали у спогади, у роки безтурботного шкільного життя, наша поважна ювілярка ніби як жива, раділа цим спогадам, вітанням, побажанням, раділа і ніби пишалась. Бо ж таки пишатись є чому.

Найперше сама будівля школи. Із пристосованого приміщення колишньої поштової станції і приватних будинків колишніх наших односельчан і школа з 1939 року перейшла в теперішнє приміщення, до якого спершу у 1964 році було добудовано другий поверх, а у 1989 році добудовано і нову частину теперішньої школи разом із підвальними кімнатами, у яких розміщено тир та гардероб. І з тих пір, уже 30 років, школа зажила бурхливим і сучасним шкільним життям середньої школи.

Нове покоління наших школяриків вже другий рік навчається за програмою Нової української школи. Та й сама школа невдовзі черговий раз змінить свій статус, бо ж уже почалася процедура реорганізації.

На завершення ще кілька слів про себе і мій клас. Мій клас теж нині свого роду ювіляр, адже ми вступили до першого класу 55 років тому. Першою вчителькою у нас була Євгенія Омелянівна Балка, на щастя, вона живе і їй уже за 90 років.

А ось наша класна керівничка Віра Іванівна Кравчук, як і більшість наших вчителів відійшли, на жаль, вже у вічність. Під час урочистостей їх згадали і вшанували хвилиною мовчання. Учні, вчителі і місцеві клубні працівники впродовж святкової програми виконували ліричні пісні.

Наша школа перегорнула соту сторінку своєї історії. Ми бажаємо їй нових і цікавих досягнень. Учням бажаємо добре вчитись, щоб сміливо і впевненно йти у доросле життя, а вчителям бажаємо:

«Живіть в здоров’ї
І купайтесь в щасті
І діти хай в ваш храм ідуть
Як до свого найвищого причастя
Бо в цьому праці вчительської суть».
Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО
Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО
Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО
Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО
Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО
Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО
Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО
Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО


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Теги: школа, Рожище, ювілей
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