Волинська школа відсвяткувала 100-річчя. ФОТО





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Текст про рідну школу написала випускниця навчального закладу:



Чарівної осінньої пори і таке величне свято прийшло до нашої Копачівської школи – поважний столітній ювілей. Таки справді, якби школа могла говорити, то найперше вона б усім щиро подякувала. Подякувала б її численним будівельникам і будівничим, учням, вчителям і працівникам школи і усім тим, хто долучився до відзначення її такого славного поважного ювілею.



Озираючись на прожите і пережите нашої школи, а найперше зародження шкільництва у нашому селі, часто напрошується висновок, що досягались певні успіхи не завжди завдяки, а й всупереч. Про всі ті перипетії оповідає у своїй книзі «Сторінками шкільної історії» теперішній молодий вчитель історії нашої школи Сергій Янішевський, а на святі ми це побачили на екрані, у відеоролику, створеному вчителями.



На імпровізованій сцені нинішні і колишні учні, вчителі і гості нашого свята переповідали історію сторічної ювілярки, свої життєві історії, висловлювали свою вдячність і побажання. З кожним кадром на екрані, з кожним виступом промовців ми поринали у спогади, у роки безтурботного шкільного життя, наша поважна ювілярка ніби як жива, раділа цим спогадам, вітанням, побажанням, раділа і ніби пишалась. Бо ж таки пишатись є чому.



Найперше сама будівля школи. Із пристосованого приміщення колишньої поштової станції і приватних будинків колишніх наших односельчан і школа з 1939 року перейшла в теперішнє приміщення, до якого спершу у 1964 році було добудовано другий поверх, а у 1989 році добудовано і нову частину теперішньої школи разом із підвальними кімнатами, у яких розміщено тир та гардероб. І з тих пір, уже 30 років, школа зажила бурхливим і сучасним шкільним життям середньої школи.



Нове покоління наших школяриків вже другий рік навчається за програмою Нової української школи. Та й сама школа невдовзі черговий раз змінить свій статус, бо ж уже почалася процедура реорганізації.



На завершення ще кілька слів про себе і мій клас. Мій клас теж нині свого роду ювіляр, адже ми вступили до першого класу 55 років тому. Першою вчителькою у нас була Євгенія Омелянівна Балка, на щастя, вона живе і їй уже за 90 років.



А ось наша класна керівничка Віра Іванівна Кравчук, як і більшість наших вчителів відійшли, на жаль, вже у вічність. Під час урочистостей їх згадали і вшанували хвилиною мовчання. Учні, вчителі і місцеві клубні працівники впродовж святкової програми виконували ліричні пісні.



Наша школа перегорнула соту сторінку своєї історії. Ми бажаємо їй нових і цікавих досягнень. Учням бажаємо добре вчитись, щоб сміливо і впевненно йти у доросле життя, а вчителям бажаємо:



«Живіть в здоров’ї

І купайтесь в щасті

І діти хай в ваш храм ідуть

Як до свого найвищого причастя

Бо в цьому праці вчительської суть».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Копачівська школа Рожищенського району відзначила сотий ювілей.Про це повідомляє Район. Рожище. Текст про рідну школу написала випускниця навчального закладу:Чарівної осінньої пори і таке величне свято прийшло до нашої Копачівської школи – поважний столітній ювілей. Таки справді, якби школа могла говорити, то найперше вона б усім щиро подякувала. Подякувала б її численним будівельникам і будівничим, учням, вчителям і працівникам школи і усім тим, хто долучився до відзначення її такого славного поважного ювілею.Озираючись на прожите і пережите нашої школи, а найперше зародження шкільництва у нашому селі, часто напрошується висновок, що досягались певні успіхи не завжди завдяки, а й всупереч. Про всі ті перипетії оповідає у своїй книзі «Сторінками шкільної історії» теперішній молодий вчитель історії нашої школи, а на святі ми це побачили на екрані, у відеоролику, створеному вчителями.На імпровізованій сцені нинішні і колишні учні, вчителі і гості нашого свята переповідали історію сторічної ювілярки, свої життєві історії, висловлювали свою вдячність і побажання. З кожним кадром на екрані, з кожним виступом промовців ми поринали у спогади, у роки безтурботного шкільного життя, наша поважна ювілярка ніби як жива, раділа цим спогадам, вітанням, побажанням, раділа і ніби пишалась. Бо ж таки пишатись є чому.Найперше сама будівля школи. Із пристосованого приміщення колишньої поштової станції і приватних будинків колишніх наших односельчан і школа з 1939 року перейшла в теперішнє приміщення, до якого спершу у 1964 році було добудовано другий поверх, а у 1989 році добудовано і нову частину теперішньої школи разом із підвальними кімнатами, у яких розміщено тир та гардероб. І з тих пір, уже 30 років, школа зажила бурхливим і сучасним шкільним життям середньої школи.Нове покоління наших школяриків вже другий рік навчається за програмою Нової української школи. Та й сама школа невдовзі черговий раз змінить свій статус, бо ж уже почалася процедура реорганізації.На завершення ще кілька слів про себе і мій клас. Мій клас теж нині свого роду ювіляр, адже ми вступили до першого класу 55 років тому. Першою вчителькою у нас була Євгенія Омелянівна Балка, на щастя, вона живе і їй уже за 90 років.А ось наша класна керівничка, як і більшість наших вчителів відійшли, на жаль, вже у вічність. Під час урочистостей їх згадали і вшанували хвилиною мовчання. Учні, вчителі і місцеві клубні працівники впродовж святкової програми виконували ліричні пісні.Наша школа перегорнула соту сторінку своєї історії. Ми бажаємо їй нових і цікавих досягнень. Учням бажаємо добре вчитись, щоб сміливо і впевненно йти у доросле життя, а вчителям бажаємо:«Живіть в здоров’їІ купайтесь в щастіІ діти хай в ваш храм ідутьЯк до свого найвищого причастяБо в цьому праці вчительської суть».

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