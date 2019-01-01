У Ратнівському районі затримали жінку, яка продавала макову соломку





Про це інформує



Учора, 30 жовтня, у селищі Заболоття під час санкціонованого обшуку у будинку місцевої жительки оперативники виявили та вилучили 300 грам подрібненої макової соломки.



До слова, напередодні співробітники кримінальної поліції за її місцем проживання провели оперативну закупку цієї ж речовини вагою 45 грамів.



Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Волинянці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ратнівському районі поліцейські викрили місцеву жительку в збуті макової соломки.Про це інформує Нацполіція у Волинській області. Учора, 30 жовтня, у селищі Заболоття під час санкціонованого обшуку у будинку місцевої жительки оперативники виявили та вилучили 300 грам подрібненої макової соломки.До слова, напередодні співробітники кримінальної поліції за її місцем проживання провели оперативну закупку цієї ж речовини вагою 45 грамів.Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Волинянці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.

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