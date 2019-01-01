вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ратнівському районі затримали жінку, яка продавала макову соломку

У Ратнівському районі затримали жінку, яка продавала макову соломку
У Ратнівському районі поліцейські викрили місцеву жительку в збуті макової соломки.

Про це інформує Нацполіція у Волинській області.

Учора, 30 жовтня, у селищі Заболоття під час санкціонованого обшуку у будинку місцевої жительки оперативники виявили та вилучили 300 грам подрібненої макової соломки.

До слова, напередодні співробітники кримінальної поліції за її місцем проживання провели оперативну закупку цієї ж речовини вагою 45 грамів.

Вилучене направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.

Волинянці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання їй міри запобіжного заходу.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: макова соломка, Ратнівський район, продаж
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Скільки в середньому заробляють волиняни
Сьогодні, 19:21
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 листопада
Сьогодні, 19:00
У Ратнівському районі затримали жінку, яка продавала макову соломку
Сьогодні, 18:45
Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
Сьогодні, 18:25
У Луцьку чоловік на зупинці погрожував «гранатою» та порізав перехожого
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
Тішиться, коли може стиснути комусь пальця: як почувається 2-річний малюк з Волині, що заразився поліомієлітом Тішиться, коли може стиснути комусь пальця: як почувається 2-річний малюк з Волині, що заразився поліомієлітом
27 жовтень, 10:55
Випадок поліомієліту, що зафіксували в Україні вперше за 2 роки, трапився у Ратнівському районі Випадок поліомієліту, що зафіксували в Україні вперше за 2 роки, трапився у Ратнівському районі
25 жовтень, 17:21
У селі на Волині в аварії постраждав 14-річний мотоцикліст У селі на Волині в аварії постраждав 14-річний мотоцикліст
23 жовтень, 11:12
У Ковелі хочуть продати приміщення поліклініки У Ковелі хочуть продати приміщення поліклініки
21 жовтень, 15:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24-річній дівчині з Луцька, яка бореться з раком, збирають кошти на операцію
Сьогодні, 19:29
 0
Скільки в середньому заробляють волиняни
Сьогодні, 19:21
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
У Ратнівському районі затримали жінку, яка продавала макову соломку
Сьогодні, 18:45
 0
Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿