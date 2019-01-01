У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 12:39
Розповіли про результати замірів атмосферного повітря, ґрунтових вод та породи з терикону в Нововолинську.
17-го жовтня у Нововолинську працювали лаборанти з обласного управління Держспоживслужби, - пише Буг.
На межі санітарно-захисної зони промислових підприємств міста: Кронаспану та Ливарного заводу та на 15-му мікрорайоні відібрали проби повітря. На териконі колишньої 4-ї шахти взяли породу різного кольору на перевірку радіоактивності, а в криницях на території міста – воду на відповідність санітарно-технічним нормам.
Голова тимчасової робочої комісії по контролю за дотриманням норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища промисловими підприємствами міста, депутат Нововолинської міської ради Віктор Марчак надав 30-го жовтня результати досліджень.
Згідно з висновками спеціалістів, усі показники відповідають нормам, окрім замірів пилу на 15-му мікрорайоні.
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17-го жовтня у Нововолинську працювали лаборанти з обласного управління Держспоживслужби, - пише Буг.
На межі санітарно-захисної зони промислових підприємств міста: Кронаспану та Ливарного заводу та на 15-му мікрорайоні відібрали проби повітря. На териконі колишньої 4-ї шахти взяли породу різного кольору на перевірку радіоактивності, а в криницях на території міста – воду на відповідність санітарно-технічним нормам.
Голова тимчасової робочої комісії по контролю за дотриманням норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища промисловими підприємствами міста, депутат Нововолинської міської ради Віктор Марчак надав 30-го жовтня результати досліджень.
Згідно з висновками спеціалістів, усі показники відповідають нормам, окрім замірів пилу на 15-му мікрорайоні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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