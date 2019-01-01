У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ





17-го жовтня у Нововолинську працювали лаборанти з обласного управління Держспоживслужби, - пише



На межі санітарно-захисної зони промислових підприємств міста: Кронаспану та Ливарного заводу та на 15-му мікрорайоні відібрали проби повітря. На териконі колишньої 4-ї шахти взяли породу різного кольору на перевірку радіоактивності, а в криницях на території міста – воду на відповідність санітарно-технічним нормам.



Голова тимчасової робочої комісії по контролю за дотриманням норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища промисловими підприємствами міста, депутат Нововолинської міської ради Віктор Марчак надав 30-го жовтня результати досліджень.



Згідно з висновками спеціалістів, усі показники відповідають нормам, окрім замірів пилу на 15-му мікрорайоні.







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