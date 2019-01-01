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У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ

У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ
Розповіли про результати замірів атмосферного повітря, ґрунтових вод та породи з терикону в Нововолинську.

17-го жовтня у Нововолинську працювали лаборанти з обласного управління Держспоживслужби, - пише Буг.
У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ

На межі санітарно-захисної зони промислових підприємств міста: Кронаспану та Ливарного заводу та на 15-му мікрорайоні відібрали проби повітря. На териконі колишньої 4-ї шахти взяли породу різного кольору на перевірку радіоактивності, а в криницях на території міста – воду на відповідність санітарно-технічним нормам.

Голова тимчасової робочої комісії по контролю за дотриманням норм екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища промисловими підприємствами міста, депутат Нововолинської міської ради Віктор Марчак надав 30-го жовтня результати досліджень.

Згідно з висновками спеціалістів, усі показники відповідають нормам, окрім замірів пилу на 15-му мікрорайоні.

У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ
У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ
У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ
У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ
У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ
У Нововолинську перевірили якість повітря і води. РЕЗУЛЬТАТИ


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Теги: Нововолинськ, повітря, вода, перевірка
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