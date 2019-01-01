Чи такий страшний Погуляйко, як його малюють: нове про ймовірного очільника Волині





З-поміж іншого, Кабмін погодив призначення головою Волинської облдержадміністрації першого заступника голови Луганської ОДА Погуляйка Юрія Михайловича, про якого, швидше за все, на Волині ніхто ніколи й не чув.



Кому тільки за тривалий час після звільнення губернаторського крісла його не приміряли… Але керівництво державою, вочевидь, мало на цей пост свої плани. Реакція волинян на таку звістку була миттєвою. Фейсбучні стрічки у той же вечір зарясніли обурливими постами, публікації «бомбили» злими коментарями та розлюченими «смайликами». Депутати Волиньради наступного ж дня, 29 жовтня, терміново зібрали сесію, щоб висловити незгоду таким кадровим рішенням уряду, а ще через день, 30 жовтня, і луцькі обранці вирішили сказати своє «фе». Серед аргументів – «мєнт» і «немісцевий». Спробували копнУти його біографію глибше.







ЧИ Ж ПРОСТО «МЄНТ»?



У соцмережах волиняни вже встигли охрестити Юрія Погуляйка «мєнтом», «кадром мєнтовським» та іншими словами, які визначають причетність до професії силовика. Бо більша частина його професійного шляху – саме в органах МВС. Та чи «погонами» єдиними? Дослідивши цю частину біографії Погуляйка дізнаємося, що, крім служби у правоохоронних органах, він, для прикладу, протягом 3 років працював у виконкомі Краснодонської міської ради завідувачем відділу внутрішньої політики.



Тут Погуляйко працював після трьох років служби у Краснодонському міському відділі УМВС України у Луганській області.



З 2005 року протягом 10 років проходив службу в територіальних органах МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській, Луганській областях. Згодом майже рік працював в управлінні захисту економіки Департаменту захисту економіки Нацполіції України на керівних посадах. Наступні три роки – з 2016 до 2019-го – працював в податковій міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області на посаді начальника управління внутрішньої безпеки.



З кінця серпня 2019 року дотепер був першим заступником голови Луганської ОДА.



У нього – три вищі освіти. Більше того, у поточному році Юрій Погуляйко отримав у Національній асоціації адвокатів України свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.



УЧАСНИК БОЙОВИХ ДІЙ



Донецька і Луганська області для Погуляйка, вочевидь, – не лише локації, де він заробляв нові зірочки на погони. Адже на Сході йому довелося не тільки народитися, жити, працювати, але й воювати. У 2014 році, 2015 і 2016 роках Погуляйко періодично бував на передовій, де брав участь у бойових діях. Через це чоловік отримав статус учасника бойових дій. Відповідне посвідчення йому видали 26 серпня 2015 року.



Посвідчення учасника бойових дій



Війна торкнулася його і в особистому житті, оскільки довелося покинути домівку в Луганську і разом з сім’єю стати вимушеними переселенцями, і на службі, і на посаді першого заступника голови Луганської ОДА. Крім вирішення поточних проблем тимчасово окупованого регіону, на цьому посту Погуляйко лобіював такі важливі для Сходу проекти, як відновлення мосту у Станиці Луганській чи спорудження будинку для переселенців у Рубіжному.



У Станиці Луганській під час огляду робіт з відновлення мосту Встановлення українського прапора над містом Щастя Луганської області



У власності Юрія Погуляйка та його дружини Вікторії – три квартири. Дві з них – на тимчасово окупованій території, у Луганську. Уся нерухомість сім’ї придбана 10 і більше років тому. Земельна ділянка – теж у Луганську.



Юрій Погуляйко з дружиною і дітьми



«КРИШУВАВ» VS «НЕ КРИШУВАВ»



Після гучної новини про кадрове рішення уряду щодо Погуляйка у інформаційному просторі в спробі знайти його якнайбільше недоліків з’явилися закиди про те, що він нібито «кришує» чи «кришував» вирубку лісів на Луганщині. Таку новину поширили з посиланням на відео лідера Національного Корпусу Андрія Білецького. Він зауважує, що поспілкувався з місцевими (на Луганщині) і дізнався від них, що нібито незаконна вирубка лісу – це «головне життєве досягнення» Погуляйка. Знайти будь-яке підтвердження цьому у ЗМІ чи де-інде не вдалося. Натомість знайшли



Свою позицію посадовець аргументував так: «Щоб вантаж безперешкодно переміщався, хтось має його супроводжувати або сприяти тому, щоб його не зупинили. Ми бачимо результат — якщо його зупиняють, то цей факт реєструють, але це нічим не закінчується. І навіть якщо починається кримінальне провадження, то, повірте, воно ніколи не має продовження». Погуляйко запевняв, що винні у цьому мають понести відповідальність.



ПРОСТО НЕ «СВІЙ»



З вуст представників Волинської обласної та Луцької міської ради, які вирішили звернутися до президента Володимира Зеленського, майже одноголосну звучить вислів «чужа для Волині людина». Усі твердження депутатів міської та обласної рад зводяться лише до того, що Погуляйко – немісцевий й, мовляв, довго вникатиме у тонкощі особливостей регіону. У Зеленського вимагають призначити когось із місцевих, бо ж «є багато порядних людей» (цитата зі звернення – ред.). Прізвищ, щоправда, не називають.



Ймовірно, новина про таке кадрове рішення уряду ніби вдарила обухом по голові волинські олігархічні еліти, які сподівалися бачити на цій посаді «свою» людину. З цього приводу на сесії Луцької міської ради, що відбулася 30 жовтня, зіронізував депутат Павло Данильчук. Під час розгляду питання щодо звернення до Зеленського він запропонував внести у текст цього звернення суттєву зміну: пункт про те, аби президент при призначенні обов’язково зважав на рекомендації Ігоря Коломойського та Ігоря Палиці. Утім, колеги його пропозицію не підтримали.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вечір 28 жовтня приніс волинянам новину, яка, щонайменше, усіх здивувала. Уряд на своєму виїзному засіданні у місті Маріуполь Донецької області схвалив низку кадрових питань.З-поміж іншого, Кабмін, про якого, швидше за все, на Волині ніхто ніколи й не чув.Кому тільки за тривалий час після звільнення губернаторського крісла його не приміряли… Але керівництво державою, вочевидь, мало на цей пост свої плани. Реакція волинян на таку звістку була миттєвою. Фейсбучні стрічки у той же вечір зарясніли обурливими постами, публікації «бомбили» злими коментарями та розлюченими «смайликами». Депутати Волиньради наступного ж дня, 29 жовтня, терміново зібрали сесію, щоб, а ще через день, 30 жовтня, і луцькі обранці вирішили. Серед аргументів – «мєнт» і «немісцевий». Спробували копнУти його біографію глибше.У соцмережах волиняни вже встигли охрестити Юрія Погуляйка «мєнтом», «кадром мєнтовським» та іншими словами, які визначають причетність до професії силовика. Бо більша частина його професійного шляху – саме в органах МВС. Та чи «погонами» єдиними? Дослідивши цю частину біографії Погуляйка дізнаємося, що, крім служби у правоохоронних органах, він, для прикладу, протягом 3 років працював у виконкомі Краснодонської міської ради завідувачем відділу внутрішньої політики.Тут Погуляйко працював після трьох років служби у Краснодонському міському відділі УМВС України у Луганській області.З 2005 року протягом 10 років проходив службу в територіальних органах МВС України в Миколаївській, Дніпропетровській, Чернігівській, Луганській областях. Згодом майже рік працював в управлінні захисту економіки Департаменту захисту економіки Нацполіції України на керівних посадах. Наступні три роки – з 2016 до 2019-го – працював в податковій міліції Головного управління Державної фіскальної служби у Донецькій області на посаді начальника управління внутрішньої безпеки.З кінця серпня 2019 року дотепер був першим заступником голови Луганської ОДА.У нього – три вищі освіти. Більше того, у поточному році Юрій Погуляйко отримав у Національній асоціації адвокатів України свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.Донецька і Луганська області для Погуляйка, вочевидь, – не лише локації, де він заробляв нові зірочки на погони. Адже на Сході йому довелося не тільки народитися, жити, працювати, але й воювати. У 2014 році, 2015 і 2016 роках Погуляйко періодично бував на передовій, де брав участь у бойових діях. Через це чоловік отримав статус учасника бойових дій. Відповідне посвідчення йому видали 26 серпня 2015 року.Війна торкнулася його і в особистому житті, оскільки довелося покинути домівку в Луганську і разом з сім’єю стати вимушеними переселенцями, і на службі, і на посаді першого заступника голови Луганської ОДА. Крім вирішення поточних проблем тимчасово окупованого регіону, на цьому посту Погуляйко лобіював такі важливі для Сходу проекти, як відновлення мосту у Станиці Луганській чи спорудження будинку для переселенців у Рубіжному.У власності Юрія Погуляйка та його дружини Вікторії – три квартири. Дві з них – на тимчасово окупованій території, у Луганську. Уся нерухомість сім’ї придбана 10 і більше років тому. Земельна ділянка – теж у Луганську.Після гучної новини про кадрове рішення уряду щодо Погуляйка у інформаційному просторі в спробі знайти його якнайбільше недоліків з’явилися закиди про те, що він нібито «кришує» чи «кришував» вирубку лісів на Луганщині. Таку новину поширили з посиланням на відео лідера Національного Корпусу. Він зауважує, що поспілкувався з місцевими (на Луганщині) і дізнався від них, що нібито незаконна вирубка лісу – це «головне життєве досягнення» Погуляйка. Знайти будь-яке підтвердження цьому у ЗМІ чи де-інде не вдалося. Натомість знайшли публікацію «Громадського» , надруковану після гучної заяви Погуляйка як першого заступника голови Луганської ОДА про те, що над незаконною вирубкою лісів може стояти поліція Луганщини.Свою позицію посадовець аргументував так: «Щоб вантаж безперешкодно переміщався, хтось має його супроводжувати або сприяти тому, щоб його не зупинили. Ми бачимо результат — якщо його зупиняють, то цей факт реєструють, але це нічим не закінчується. І навіть якщо починається кримінальне провадження, то, повірте, воно ніколи не має продовження». Погуляйко запевняв, що винні у цьому мають понести відповідальність.З вуст представників Волинської обласної та Луцької міської ради, які вирішили звернутися до президента Володимира Зеленського, майже одноголосну звучить вислів «чужа для Волині людина». Усі твердження депутатів міської та обласної рад зводяться лише до того, що Погуляйко – немісцевий й, мовляв, довго вникатиме у тонкощі особливостей регіону. У Зеленського вимагають призначити когось із місцевих, бо ж «є багато порядних людей» (цитата зі звернення – ред.). Прізвищ, щоправда, не називають.Ймовірно, новина про таке кадрове рішення уряду ніби вдарила обухом по голові волинські олігархічні еліти, які сподівалися бачити на цій посаді «свою» людину. З цього приводу на сесії Луцької міської ради, що відбулася 30 жовтня, зіронізував депутат. Під час розгляду питання щодо звернення до Зеленського він запропонував внести у текст цього звернення суттєву зміну: пункт про те, аби президент при призначенні обов’язково зважав на рекомендаціїта. Утім, колеги його пропозицію не підтримали.

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