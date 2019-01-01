Скільки в середньому заробляють волиняни





Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області, - пише



Це у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).



Порівняно з серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,3%, за останні 12 місяців (відносно вересня 2018р.) – на 17,0%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій у вересні 2019 року становила 8858 гривень.Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області, - пише "12 канал" Це у 2,1 раза вище рівня мінімальної заробітної плати (4173 грн).Порівняно з серпнем розмір середньої номінальної заробітної плати збільшився на 1,3%, за останні 12 місяців (відносно вересня 2018р.) – на 17,0%.

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