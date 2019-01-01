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П’яний волинянин посеред вулиці пляшкою побив і порізав чоловіка

П’яний волинянин посеред вулиці пляшкою побив і порізав чоловіка
В Ківерцях 7 серпня поблизу «Укрпошти», що на вулиці Шевченка, п’яний чоловік без будь-яких на те причин, наніс скляною пляшкою удар по лиці іншому чоловіку. Внаслідок цього, пляшка розбилася та заподіяла останньому тілесне ушкодження у виді підшкірної гематоми обличчя, а розбиті краї пляшки спричили потерпілому ушкодження у вигляді різаної рани правого плеча.

Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду, - пише Конкурент.

Допитаний в судовому засіданні обвинувачений свою вину в злочині визнав повністю та щиро розкаявся.

Тож у результаті суд ухвалив визнати його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (Хуліганство), призначивши покарання у виді 4 років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 та 76 КК України звільнити від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 3 років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов’язки.

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Теги: побиття, волинянин
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