вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В боулінг-клубі «StrikeCity» – вигідна пропозиція для дітей*

В боулінг-клубі «StrikeCity» – вигідна пропозиція для дітей*
В боулінг-клубі "StrikeCity" діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для дітей до 14 років.

"Всього за 69 грн./год. Ви можете провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг!", - зазначають у адміністрації закладу.

Тлж усіх охочих кличуть у боулінг-клуб "StrikeCity", який розташований у ТРЦ ПортCity по вулиці Сухомлинського 1, 3-й поверх.

Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85.

*Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: StrikeCity
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи такий страшний Погуляйко, як його малюють: нове про ймовірного очільника Волині
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
У волинській поліклініці в черзі до лікаря побились дві жінки
Сьогодні, 14:00
Луцька дитяча лікарня отримала благодійну допомогу з Німеччини. ФОТО
Сьогодні, 13:55
В боулінг-клубі «StrikeCity» – вигідна пропозиція для дітей*
Сьогодні, 13:46
Вогняне небо: захопливий захід сонця у Нововолинську. ФОТО
Сьогодні, 13:37
П’яний волинянин посеред вулиці пляшкою побив і порізав чоловіка
Сьогодні, 13:22
Схожі новини
В боулінг-клубі «StrikeCity» – вигідна пропозиція для дітей* В боулінг-клубі «StrikeCity» – вигідна пропозиція для дітей*
24 жовтень, 08:57
У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню* У «StrikeCity» можна пограти в боулінг за 1 гривню*
23 вересень, 09:33
Боулінг клуб StrikeCity запрошує на піцу 2+1* Боулінг клуб StrikeCity запрошує на піцу 2+1*
03 вересень, 20:59
У «StrikeCity» – безкоштовне караоке для жінок* У «StrikeCity» – безкоштовне караоке для жінок*
27 березень, 10:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи користуються луцькі водії автокріслами при перевезені дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
 0
На ремонт волинських доріг витратили понад 200 мільйонів
Сьогодні, 15:38
 0
«Релігійність серед військових помітно зросла», – волинський капелан
Сьогодні, 15:15
 0
Волинські бігуни здобули низку нагород на чемпіонаті України
Сьогодні, 15:01
 0
Чи такий страшний Погуляйко, як його малюють: нове про ймовірного очільника Волині
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿