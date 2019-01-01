В боулінг-клубі «StrikeCity» – вигідна пропозиція для дітей*
Сьогодні, 13:46
В боулінг-клубі "StrikeCity" діє спеціальна пропозиція на гру в боулінг для дітей до 14 років.
"Всього за 69 грн./год. Ви можете провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг!", - зазначають у адміністрації закладу.
⠀
Тлж усіх охочих кличуть у боулінг-клуб "StrikeCity", який розташований у ТРЦ ПортCity по вулиці Сухомлинського 1, 3-й поверх.
⠀
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85.
*Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
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"Всього за 69 грн./год. Ви можете провести незабутній та веселий час в компанії друзів за грою у боулінг!", - зазначають у адміністрації закладу.
⠀
Тлж усіх охочих кличуть у боулінг-клуб "StrikeCity", який розташований у ТРЦ ПортCity по вулиці Сухомлинського 1, 3-й поверх.
⠀
Бронювання доріжок за телефоном: 067 334 50 85.
*Пропозиція діє у будні дні з 11:00 до 18:00 та не сумується з іншими акційними пропозиціями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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