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У волинській поліклініці в черзі до лікаря побились дві жінки

У волинській поліклініці в черзі до лікаря побились дві жінки
У черзі перед кабінетом Володимир-Волинського ТМО пошарпалися дві жінки. Одна з них отримала легкі тілесні ушкодження.

Про це БУГ проінформували у міському відділі поліції.

Зазначається, що близько 11-ї години біля кабінет у приміщенні поліклініки Володимир-Волинського ТМО, стався конфлікт між місцевою 47-річною громадянкою та 45-річною жителькою села Заріччя.

У ході конфлікту мешканка Заріччя спричинила тілесні ушкодження мешканці Володимира-Волинського у вигляді подряпини великого пальця лівої руки та шиї.

Ймовірно, конфлікт міг виникнути через чергу до лікаря.


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Теги: бійка, жінки, Володимир
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Коментарі 2
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Це були циганки, я знаю їх. В них вже 10 років ворожнеча між собою.
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Важлива новина - на першу шпальту. Тим більше, що є серйозні тілесні ушкодження небезпечні для життя і здоров'я - палець подряпали!
Ви що - не маєте більше про що писати?
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