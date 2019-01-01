У волинській поліклініці в черзі до лікаря побились дві жінки
Сьогодні, 14:00
У черзі перед кабінетом Володимир-Волинського ТМО пошарпалися дві жінки. Одна з них отримала легкі тілесні ушкодження.
Про це БУГ проінформували у міському відділі поліції.
Зазначається, що близько 11-ї години біля кабінет у приміщенні поліклініки Володимир-Волинського ТМО, стався конфлікт між місцевою 47-річною громадянкою та 45-річною жителькою села Заріччя.
У ході конфлікту мешканка Заріччя спричинила тілесні ушкодження мешканці Володимира-Волинського у вигляді подряпини великого пальця лівої руки та шиї.
Ймовірно, конфлікт міг виникнути через чергу до лікаря.
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Про це БУГ проінформували у міському відділі поліції.
Зазначається, що близько 11-ї години біля кабінет у приміщенні поліклініки Володимир-Волинського ТМО, стався конфлікт між місцевою 47-річною громадянкою та 45-річною жителькою села Заріччя.
У ході конфлікту мешканка Заріччя спричинила тілесні ушкодження мешканці Володимира-Волинського у вигляді подряпини великого пальця лівої руки та шиї.
Ймовірно, конфлікт міг виникнути через чергу до лікаря.
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