У волинській поліклініці в черзі до лікаря побились дві жінки





Про це



Зазначається, що близько 11-ї години біля кабінет у приміщенні поліклініки Володимир-Волинського ТМО, стався конфлікт між місцевою 47-річною громадянкою та 45-річною жителькою села Заріччя.



У ході конфлікту мешканка Заріччя спричинила тілесні ушкодження мешканці Володимира-Волинського у вигляді подряпини великого пальця лівої руки та шиї.



Ймовірно, конфлікт міг виникнути через чергу до лікаря.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У черзі перед кабінетом Володимир-Волинського ТМО пошарпалися дві жінки. Одна з них отримала легкі тілесні ушкодження.Про це БУГ проінформували у міському відділі поліції.Зазначається, що близько 11-ї години біля кабінет у приміщенні поліклініки Володимир-Волинського ТМО, стався конфлікт між місцевою 47-річною громадянкою та 45-річною жителькою села Заріччя.У ході конфлікту мешканка Заріччя спричинила тілесні ушкодження мешканці Володимира-Волинського у вигляді подряпини великого пальця лівої руки та шиї.Ймовірно, конфлікт міг виникнути через чергу до лікаря.

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