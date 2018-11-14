У Києві випав сніг. ФОТО
Сьогодні, 14:21
У Києві у четвер, 31 жовтня, випав сніг.
Фото і відео першого снігу публікують у соціальних мережах жителі міста, - пишуть Факти.
У столиці сьогодні – морозна погода, температура опустилася до -2 градусів. Впродовж дня синоптики прогнозують сонячну погоду, проте похолодання протримається.
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Фото і відео першого снігу публікують у соціальних мережах жителі міста, - пишуть Факти.
У столиці сьогодні – морозна погода, температура опустилася до -2 градусів. Впродовж дня синоптики прогнозують сонячну погоду, проте похолодання протримається.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Оце новина!!!!! Бомба!!!!! напишіть що в антарктиді тоже є сніг. Немає про що писати писакі.
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