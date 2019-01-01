У Луцьку з'явився «живий» мурал «Круговорот». ФОТО*





30 жовтня відбулось відкриття муралу. Його автор - Андрій Кальков, луцький стріт-художник, пише



Мурал - це художній розпис зовнішніх стін будинку.



«Круговорот» - це частина проекту «Перше Digital-сузір'я муралів на карті України», який реалізує громадська організація у Рівному «Платформа взаємодій «Простір». Більш детально прочитати про сам проект та переглянути фото інших муралів



Як «оживає» мурал?



Луцький мурал може «ожити» за допомогою мобільного додатку «AR murals». Для цього варто дотримуватися таких порад:



1. Завантажити додаток «AR murals» на свій пристрій. Для андроїда додаток можна скачати тут. Для пристроїв з iOS -

2. Активувати його та увімкнути звук.

3. Навести камеру на стіну з муралом так, аби увесь малюнок потрапляв в об'єктив.



Що ж показує «Круговорот»?



Якщо за допомогою додатку навести камеру на мурал, то дійсно малюнок «оживає». Геометричні креслення, пікселі, діагональні лінії - це все починає рухатись у хвилеподібному напрямку. Створюється динамічний 3D-ефект, який відображає тематику муралу - промисловість, інновації та інфраструктура.



Ще одна особливість проекту - уже розроблені екскурсійні маршрути, за якими можна відвідати історичні та природні пам'ятки міст, де розташовані мурали. Олена Тинник, виробнича директорка «Платформи взаємодій «Простір», розказала детальніше про ці маршрути.



«Екскурсійні маршрути вже є на нашому сайті. Туристичні маршрути створені зі всією навігацією, з цікавими локаціями, зручними доїздами до цієї мережі сузір’я. Розроблені також маршрути для фахівців, тобто з більшим кілометражем, і для новачків, наприклад там є невеликі маршрути по 30 км».



До цього проекту долучилася будівельна компанія «Інвестор», яка надала свою будівлю під стінопис і допомогла з фінансовою реалізацією. Ірина Новосад, керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор», поділилась враженнями від муралу:



«Проект цікавий тим, що об'єднує міста України і що ці мурали «оживають». Ми вирішили, що на нашому сіренькому стильному фасаді офісного центру потрібні якісь яскраві кольори, але щоб вони були стильні, доречні, з певною історією і суттю».



На відкритті «живого» муралу в Луцьку був Андрій Присяжнюк, луцький стрітартер, який також взяв участь в цьому проєкті. Він малював мурал у Здолбунові. Про луцький мурал говорить:



«З автором муралу я знайомий з дитинства, ми вчилися в одній художній школі. Мені дуже подобається його результат, ця робота влучно вписується на фасаді і гарна на сприйняття».



Будівельна компанія «Інвестор» планує організувати навігацію для того, щоб лучани та гості міста змогли побачити, як «оживає» мурал.



Крім того, обіцяють влаштувати розіграші подарунків від Інвестора за найцікавіше відео з «живим» муралом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку завершили малювати «живий» мурал, що розмістився на стіні нового офісного центру на вулиці Коперника.30 жовтня відбулось відкриття муралу. Його автор -, луцький стріт-художник, пише "Перший" Мурал - це художній розпис зовнішніх стін будинку.«Круговорот» - це частина проекту «Перше Digital-сузір'я муралів на карті України», який реалізує громадська організація у Рівному «Платформа взаємодій «Простір». Більш детально прочитати про сам проект та переглянути фото інших муралів можна в цьому матеріалі Луцький мурал може «ожити» за допомогою мобільного додатку «AR murals». Для цього варто дотримуватися таких порад:1. Завантажити додаток «AR murals» на свій пристрій. Для андроїда додаток можна скачати тут. Для пристроїв з iOS - тут 2. Активувати його та увімкнути звук.3. Навести камеру на стіну з муралом так, аби увесь малюнок потрапляв в об'єктив.Якщо за допомогою додатку навести камеру на мурал, то дійсно малюнок «оживає». Геометричні креслення, пікселі, діагональні лінії - це все починає рухатись у хвилеподібному напрямку. Створюється динамічний 3D-ефект, який відображає тематику муралу - промисловість, інновації та інфраструктура.Ще одна особливість проекту - уже розроблені екскурсійні маршрути, за якими можна відвідати історичні та природні пам'ятки міст, де розташовані мурали., виробнича директорка «Платформи взаємодій «Простір», розказала детальніше про ці маршрути.«Екскурсійні маршрути вже є на. Туристичні маршрути створені зі всією навігацією, з цікавими локаціями, зручними доїздами до цієї мережі сузір’я. Розроблені також маршрути для фахівців, тобто з більшим кілометражем, і для новачків, наприклад там є невеликі маршрути по 30 км».До цього проекту долучилася будівельна компанія «Інвестор», яка надала свою будівлю під стінопис і допомогла з фінансовою реалізацією., керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор», поділилась враженнями від муралу:«Проект цікавий тим, що об'єднує міста України і що ці мурали «оживають». Ми вирішили, що на нашому сіренькому стильному фасаді офісного центру потрібні якісь яскраві кольори, але щоб вони були стильні, доречні, з певною історією і суттю».На відкритті «живого» муралу в Луцьку був, луцький стрітартер, який також взяв участь в цьому проєкті. Він малював мурал у Здолбунові. Про луцький мурал говорить:«З автором муралу я знайомий з дитинства, ми вчилися в одній художній школі. Мені дуже подобається його результат, ця робота влучно вписується на фасаді і гарна на сприйняття».Будівельна компанія «Інвестор» планує організувати навігацію для того, щоб лучани та гості міста змогли побачити, як «оживає» мурал.Крім того, обіцяють влаштувати розіграші подарунків від Інвестора за найцікавіше відео з «живим» муралом.

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