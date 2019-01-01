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На Волині збудують 5 сучасних футбольних полів

На Волині збудують 5 сучасних футбольних полів
До кінця поточного року у Волинській області здадуть в експлуатацію 5 нових футбольних полів зі штучним покриттям. Побудовані вони за державні та кошти з місцевих бюджетів із співфінансуванням на рівні не менше ніж 50 %.

Про це йшлося на нараді в заступника голови облдержадміністрації Валентина Цьося сьогодні, 31 жовтня, - повідомляє Волинська ОДА на сторінці у Facebook.

Зокрема, мова йде про футбольні поля зі штучним покриттям розміром 44х22 на територіях навчальних закладів у селі Липини Луцького району, смт Шацьк, селі Дубове Ковельського району, селі Павлівка Іваничівського району та в місті Горохів.

Середня вартість кожного об'єкта становить 1,5 мільйона гривень.

Заступник голови обласної державної адміністрації Валентин Цьось розповів, що на кожному з об’єктів уже завершені будівельні роботи.

"Два проекти – поля в селі Липини та смт Шацьк – нині перебувають в процесі ліцензування в Державній архітектурно-будівельній інспекції. Ще два – в селі Павлівка та місті Горохів – днями пройдуть технічний нагляд фахівцями обласної державної адміністрації. Проект футбольного поля у селі Дубове теж чекає на дозвільні документи щодо введення його в експлуатацію", – зазначив Валентин Іванович.

Нагадують, що втілення цих проектів стало можливим завдяки державній бюджетній програмі «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у регіонах України», відповідно до якої кожна область отримує на це кошти.

Зазначають, що розподіл бюджетних коштів в розрізі регіонів здійснюється пропорційно до чисельності населення у віці від 0 до 17 років, яке проживає у відповідному регіоні.

Спрямовують їх на реалізацію проектів будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт), у тому числі виготовлення проектної документації футбольних полів (майданчиків, стадіонів) із штучним покриттям у регіонах України, насамперед проектів, розміщених на території, що належить до опорних закладів освіти чи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, та які передбачають співфінансування з місцевих бюджетів на рівні не менше ніж 50 % загального обсягу фінансування проекту.


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Теги: футбольні поля, Волинь, будівництво
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