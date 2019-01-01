Волинські бігуни здобули низку нагород на чемпіонаті України





Як повідомила тренер Олена Борисюк та офіційний сайт ФЛАУ України, серед переможців Ужгородського чемпіонату України з легкоатлетичного кросу є волинські спортсмени, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.



Відомо, що 30-31 жовтня в Ужгороді триває легкоатлетична першість серед ДЮСШ та СДЮШОР (дорослі, молодь, юнаки та юніори).



Отож, чемпіонкою України у категорії дівчата, U16, стала уродженка Любешівського району − Юлія Петрик. Наступна золота нагорода знайшла іще одну дівчину з Любешівського району − Іванну Кух.



"Третя золота перемога вихованців ДЮСШ смт. Любешів у змішаній естафеті 4×1 км. А четвірка - Юлія Петрик, Тарас Корецький, Іванна Кух, Едуард Комяк стала першою серед одинадцяти команд-учасниць", - йдеться у повідомлені.







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