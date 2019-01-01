Волинські бігуни здобули низку нагород на чемпіонаті України
Сьогодні, 15:01
На чемпіонат України з кросу тріумфували волиняни.
Як повідомила тренер Олена Борисюк та офіційний сайт ФЛАУ України, серед переможців Ужгородського чемпіонату України з легкоатлетичного кросу є волинські спортсмени, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Відомо, що 30-31 жовтня в Ужгороді триває легкоатлетична першість серед ДЮСШ та СДЮШОР (дорослі, молодь, юнаки та юніори).
Отож, чемпіонкою України у категорії дівчата, U16, стала уродженка Любешівського району − Юлія Петрик. Наступна золота нагорода знайшла іще одну дівчину з Любешівського району − Іванну Кух.
"Третя золота перемога вихованців ДЮСШ смт. Любешів у змішаній естафеті 4×1 км. А четвірка - Юлія Петрик, Тарас Корецький, Іванна Кух, Едуард Комяк стала першою серед одинадцяти команд-учасниць", - йдеться у повідомлені.
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Як повідомила тренер Олена Борисюк та офіційний сайт ФЛАУ України, серед переможців Ужгородського чемпіонату України з легкоатлетичного кросу є волинські спортсмени, - інформує відділ питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації.
Відомо, що 30-31 жовтня в Ужгороді триває легкоатлетична першість серед ДЮСШ та СДЮШОР (дорослі, молодь, юнаки та юніори).
Отож, чемпіонкою України у категорії дівчата, U16, стала уродженка Любешівського району − Юлія Петрик. Наступна золота нагорода знайшла іще одну дівчину з Любешівського району − Іванну Кух.
"Третя золота перемога вихованців ДЮСШ смт. Любешів у змішаній естафеті 4×1 км. А четвірка - Юлія Петрик, Тарас Корецький, Іванна Кух, Едуард Комяк стала першою серед одинадцяти команд-учасниць", - йдеться у повідомлені.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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