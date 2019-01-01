На ремонт волинських доріг витратили понад 200 мільйонів





Ремонт доріг в селі Олика Ківерцівського та села Оздів Луцького районів проінспектував заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось в рамках робочої поїздки, що відбулася 30 жовтня, - повідомляє



Роботи на обох об’єктах на завершальній стадії. Залишилося облаштувати узбіччя, зупинки, нанести розмітку. До слова, дорогу в Олиці ремонтують в рамках реконструкції Олицького замку.



Тож днями на ці дороги виїде спеціальна лабораторія, яка візьме проби покриття, щоби перевірити якість виконання робіт. Адже навесні цього року, в облдержадміністрації прийняли рішення - об’єкти, які здають в експлуатацію, повинні отримати заключення незалежної лабораторії, з якою ОДА ухвалила договір.



Загалом на дороги місцевого значення, за ремонт і утримання яких відповідає облдержадміністрація, цього року передбачили 491 мільйон гривень. Станом на жовтень, освоєння становить 70 % від загальної суми. Зокрема, на капітальний і поточний ремонт освоїли 254 мільйони гривень.



Разом із цим слід відзначити, що нині 40 мільйонів гривень, тобто 10 відсотків від суми, становить економія завдяки тендерним процедурам. Відтак, в ОДА склали списки перерозподілу зекономлених коштів та направили їх на затвердження у відповідні відомства столиці.



Зокрема, відповідно до пропозицій облдержадміністрації, кошти пропонують спрямувати на дороги, на які вже проведені тендери, але фінансування цьогоріч було лише на деякі відрізки. Тобто, таким чином в області хочуть продовжити ремонт розпочатих шляхів. Так, пропозиції до перерозподілу пройшли обговорення в Укравтодорі, нині чекають затвердження на Бюджетному комітеті.



До слова, є райони, де через не належну підготовку документації та тендерні процедури, які проводили тричі, безпосередні ремонтні роботи розпочнуться лише незабаром. Зокрема мова про Луцький, Горохівський та Локачинський райони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області на ремонт доріг місцевого значення освоїли 70% коштів, а саме 254 мільйони гривень.Ремонт доріг в селі Олика Ківерцівського та села Оздів Луцького районів проінспектував заступник голови облдержадміністраціїв рамках робочої поїздки, що відбулася 30 жовтня, - повідомляє Волинська ОДА Роботи на обох об’єктах на завершальній стадії. Залишилося облаштувати узбіччя, зупинки, нанести розмітку. До слова, дорогу в Олиці ремонтують в рамках реконструкції Олицького замку.Тож днями на ці дороги виїде спеціальна лабораторія, яка візьме проби покриття, щоби перевірити якість виконання робіт. Адже навесні цього року, в облдержадміністрації прийняли рішення - об’єкти, які здають в експлуатацію, повинні отримати заключення незалежної лабораторії, з якою ОДА ухвалила договір.Загалом на дороги місцевого значення, за ремонт і утримання яких відповідає облдержадміністрація, цього року передбачили 491 мільйон гривень. Станом на жовтень, освоєння становить 70 % від загальної суми. Зокрема, на капітальний і поточний ремонт освоїли 254 мільйони гривень.Разом із цим слід відзначити, що нині 40 мільйонів гривень, тобто 10 відсотків від суми, становить економія завдяки тендерним процедурам. Відтак, в ОДА склали списки перерозподілу зекономлених коштів та направили їх на затвердження у відповідні відомства столиці.Зокрема, відповідно до пропозицій облдержадміністрації, кошти пропонують спрямувати на дороги, на які вже проведені тендери, але фінансування цьогоріч було лише на деякі відрізки. Тобто, таким чином в області хочуть продовжити ремонт розпочатих шляхів. Так, пропозиції до перерозподілу пройшли обговорення в Укравтодорі, нині чекають затвердження на Бюджетному комітеті.До слова, є райони, де через не належну підготовку документації та тендерні процедури, які проводили тричі, безпосередні ремонтні роботи розпочнуться лише незабаром. Зокрема мова про Луцький, Горохівський та Локачинський райони.

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