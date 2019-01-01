вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На ремонт волинських доріг витратили понад 200 мільйонів

На ремонт волинських доріг витратили понад 200 мільйонів
У Волинській області на ремонт доріг місцевого значення освоїли 70% коштів, а саме 254 мільйони гривень.

Ремонт доріг в селі Олика Ківерцівського та села Оздів Луцького районів проінспектував заступник голови облдержадміністрації Валентин Цьось в рамках робочої поїздки, що відбулася 30 жовтня, - повідомляє Волинська ОДА.

Роботи на обох об’єктах на завершальній стадії. Залишилося облаштувати узбіччя, зупинки, нанести розмітку. До слова, дорогу в Олиці ремонтують в рамках реконструкції Олицького замку.

Тож днями на ці дороги виїде спеціальна лабораторія, яка візьме проби покриття, щоби перевірити якість виконання робіт. Адже навесні цього року, в облдержадміністрації прийняли рішення - об’єкти, які здають в експлуатацію, повинні отримати заключення незалежної лабораторії, з якою ОДА ухвалила договір.

Загалом на дороги місцевого значення, за ремонт і утримання яких відповідає облдержадміністрація, цього року передбачили 491 мільйон гривень. Станом на жовтень, освоєння становить 70 % від загальної суми. Зокрема, на капітальний і поточний ремонт освоїли 254 мільйони гривень.

Разом із цим слід відзначити, що нині 40 мільйонів гривень, тобто 10 відсотків від суми, становить економія завдяки тендерним процедурам. Відтак, в ОДА склали списки перерозподілу зекономлених коштів та направили їх на затвердження у відповідні відомства столиці.

Зокрема, відповідно до пропозицій облдержадміністрації, кошти пропонують спрямувати на дороги, на які вже проведені тендери, але фінансування цьогоріч було лише на деякі відрізки. Тобто, таким чином в області хочуть продовжити ремонт розпочатих шляхів. Так, пропозиції до перерозподілу пройшли обговорення в Укравтодорі, нині чекають затвердження на Бюджетному комітеті.

До слова, є райони, де через не належну підготовку документації та тендерні процедури, які проводили тричі, безпосередні ремонтні роботи розпочнуться лише незабаром. Зокрема мова про Луцький, Горохівський та Локачинський райони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: волинські дороги, витрати, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи такий страшний Погуляйко, як його малюють: нове про ймовірного очільника Волині
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
У шести популярних закладах Луцька виявили суворі порушення
Сьогодні, 15:51
Чи користуються луцькі водії автокріслами при перевезені дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
На ремонт волинських доріг витратили понад 200 мільйонів
Сьогодні, 15:38
«Релігійність серед військових помітно зросла», – волинський капелан
Сьогодні, 15:15
Волинські бігуни здобули низку нагород на чемпіонаті України
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
У Луцьку зупинили 36 ліфтів: стало відомо, чому підйомники ще не почали ремонтувати. ВІДЕО У Луцьку зупинили 36 ліфтів: стало відомо, чому підйомники ще не почали ремонтувати. ВІДЕО
30 жовтень, 08:13
Показали етапи перевтілення школи на Волині зі «старої» на нову. ФОТО Показали етапи перевтілення школи на Волині зі «старої» на нову. ФОТО
28 жовтень, 07:23
У лікарні на Волині відкрили сучасну дитячу ігрову кімнату. ФОТО У лікарні на Волині відкрили сучасну дитячу ігрову кімнату. ФОТО
28 жовтень, 02:25
У місті на Волині за 1 мільйон гривень відремонтують вулицю У місті на Волині за 1 мільйон гривень відремонтують вулицю
27 жовтень, 21:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У шести популярних закладах Луцька виявили суворі порушення
Сьогодні, 15:51
 0
Чи користуються луцькі водії автокріслами при перевезені дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
 0
На ремонт волинських доріг витратили понад 200 мільйонів
Сьогодні, 15:38
 0
«Релігійність серед військових помітно зросла», – волинський капелан
Сьогодні, 15:15
 0
Волинські бігуни здобули низку нагород на чемпіонаті України
Сьогодні, 15:01
 0
Медіа
відео
1/8
﻿