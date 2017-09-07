вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

«Релігійність серед військових помітно зросла», – волинський капелан

«Релігійність серед військових помітно зросла», – волинський капелан
Камінь-Каширський священник-капелан розповів про силу молитви в солдатських окопах.

Про це пише газета Полісся.

За останні п’ять з половиною років, що триває війна на Донбасі, релігійність серед військових помітно зросла, – відзначає Камінь-Каширський декан, протоієрей Володимир Мицько, який нещодавно повернувся із зони бойових дій, де виконує послух капелана.

Тому підтвердження — щире бажання наших захисників бути причетними до життя церкви, спілкуватися зі священнослужителями, отримувати духовні настанови, поради. Проте, констатує він, роботи в цьому напрямку залишається ще вдосталь.

- Настрій бойовий у хлопців, не падають духом, стійко тримають позиції, нормально переносять труднощі війни. Та ви самі розумієте, життя там важке, жорстоке. Солдати щодня відчувають над собою смерть, бачать ту чорноту, постійно перебувають у нервовому напруженні. Тож для них є дуже важливим чути слово віри, виговоритися, вилити душу не військовій людині, помолитися, посповідатися. Цього разу вирішили спільно встановити на місці розташування наших військових православний хрест. Якраз наближалося свято Воздвиження Хреста Господнього. І для хлопців він став ще одним видимим символом духовної підтримки… Перед тим знайшли дерево. Правда, ті пошуки виявилися доволі ризикові, бо поки ходили, підбирали потрібне, то натрапили ще й на міну. На щастя, все минулося щасливо, ніхто не постраждав… З яким натхненням військові взялися за виготовлення хреста, вам не передати. А 27 вересня ми відслужили невелику молитву і освятили його.

За словами отця Володимира, місія священника, що в армії, що тут, на мирній землі — бути апостолом.

– Солдатам потрібно розповідати про віру, про Господа. Без сумніву. Але робити це, вважаю, слід завше з любов’ю, розумінням, усвідомленням того, що світогляд у кожного різний. От ти приходиш до військового і хочеш нав’язати йому свою думку, переконати в існуванні Господа, Богородиці, а він атеїст. Як із ним спілкуватися? І тоді ти з іншого боку маєш підійти, адже все одно тобі з ним треба знайти спільну мову, стати другом. У схожій ситуації я опинився нині. Один хлопець, як він переконував, вірив тільки у те, що бачить. Ми почали розмовляти і я запитав у нього: чому ти тут? Відповідає: “Захищаю свою державу”. Ти робиш добро? – питаюся далі. “Так”, – мовить на це. – А я тобі скажу, що ти стоїш на сторожі Божої заповіді любові – не вбий. “Але я вбиваю?” – знітився мій співрозмовник. – Так, вбиваєш, але кого, загарбників, які можуть зайти сюди, знищити твою віру. Ти зупиняєш ворога, жертвуєш своїм життям, аби він не вбив мене і твоїх дітей. Він спочатку негативно ставився до всіх молитов. Але потім дійшли до таких моментів, що коли інші хлопці молилися, цей військовий казав: “Можна і я постою біля вас”.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: капелан, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Чи такий страшний Погуляйко, як його малюють: нове про ймовірного очільника Волині
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
Чи користуються луцькі водії автокріслами при перевезені дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
На ремонт волинських доріг витратили понад 200 мільйонів
Сьогодні, 15:38
«Релігійність серед військових помітно зросла», – волинський капелан
Сьогодні, 15:15
Волинські бігуни здобули низку нагород на чемпіонаті України
Сьогодні, 15:01
Чи такий страшний Погуляйко, як його малюють: нове про ймовірного очільника Волині
Сьогодні, 14:45
Схожі новини
Волинського капелана відзначили грамотою Верховної Ради України. ФОТО Волинського капелана відзначили грамотою Верховної Ради України. ФОТО
25 серпень, 18:48
Хочуть прийняття закону про капеланство: волинські священники зібрались під Верховною Радою Хочуть прийняття закону про капеланство: волинські священники зібрались під Верховною Радою
12 липень, 13:44
Волинські капелани передали на Донбас гуманітарну допомогу Волинські капелани передали на Донбас гуманітарну допомогу
07 вересень, 2017, 13:48
Волинські капелани їдуть на фронт Волинські капелани їдуть на фронт
21 жовтень, 2016, 15:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Чи користуються луцькі водії автокріслами при перевезені дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
 0
На ремонт волинських доріг витратили понад 200 мільйонів
Сьогодні, 15:38
 0
«Релігійність серед військових помітно зросла», – волинський капелан
Сьогодні, 15:15
 0
Волинські бігуни здобули низку нагород на чемпіонаті України
Сьогодні, 15:01
 0
Чи такий страшний Погуляйко, як його малюють: нове про ймовірного очільника Волині
Сьогодні, 14:45
 0
Медіа
відео
1/8
﻿