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У шести популярних закладах Луцька виявили суворі порушення

У шести популярних закладах Луцька виявили суворі порушення
У шести популярних закладах Луцька виявили порушення закону України про обмеження місць куріння тютюнових виробів.

Результатами моніторингу закладів харчування міста поділилася регіональна координатора всеукраїнської кампанії «Молодь вільна від куріння» Оксана Ютовець під час акції 31 жовтня.

«В Україні молодь масово курить кальян, електронні сигарети, тютюнові вироби для нагрівання, IQOS у кафе, ресторанах, барах, де є відвідувачі, які потерпають від такої звички. Ми промоніторили заклади у центрі Луцька і виявили аж шість порушників, а саме – «Скай бар», «Хаббл баббл», «Ring DJ cafe», «П'ятниця», «Оболонь», «Абу-Дабі», – розповіла Оксана Ютовець.

Регіональна координатора програми зазначає, що у законодавстві є велика прогалина. Адже ситуацію з курінням у заборонених місцях повинна контролювати Держпродспоживслужба, однак там не мають відповідних повноважень проводити перевірки без наявності конкретної скарги чи заяви. «Стосовно виявлених порушень ми звернення написали», – каже Оксана Ютовець і додає, що курці порушують права тих відвідувачів і персоналу, які не курять, а ресторатори на це не звертають уваги.

«Адміністрація закладів не зважає на закон, який забороняє куріння в закладах харчування», – переконує Оксана Ютовець.

Активісти зауважують, що усі заклади, у яких курять кальян, порушують законодавство. Додають, що цього не можна робити навіть на терасах, але під час моніторингу до такого вже не прискіпувалися.

Також в рамках кампанії «Молодь вільна від куріння» активісти вирішили запустити місцеву ініціативу щодо вирішення питань реклами тютюнових виробів у місті Луцьку.

«Хочемо, аби нас підтримали місцеві депутати і внести цю пропозицію на розгляд від свого імені», – каже координатора.

До слова, це вже другий моніторинг від організації, присвячений темі боротьби із курінням. Перший стосувався продажу тютюнових виробів поблизу навчальних закладів Луцька. Так, виявили, що із 26-ти досліджених шкіл точки продажу тютюнових виробів у п’ятихвилинній доступності є у 81%: 31 точка продажу тютюнових виробів поблизу 21 школи із 26-ти.

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Теги: порушення правил, куріння в громадських місцях, кальян
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Коментарі 3
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На щастя, не бував в перераховних вище так званих закладах і не знаю, де вони знаходяться, крім "Оболоні". В останньому довелось кілька місяців тому побувати (була призначена ділова зустріч). Таке враження, що краще посидіти в сільському, дбайливо доглянутому нужнику, ніж у цьому барі. І відвідувачі так такі ж, такого ж рівня і культури. Бог парує.
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Ідіть, моніторщики, на*ер! Ну не ходіть, млять, в Оболонь і т.д., і не заважайте ІНШИМ, ОК?
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" Cуворі порущення" - як зрозуміти. Журналісти, це точно ви писали?
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