У всіх гуртожитках луцького вишу увімкнули опалення
Сьогодні, 15:58
У всіх гуртожитках Східноєвропейського університету імені Лесі Українки сьогодні, 31 жовтня, увімкнули опалення.
Про це повідомили в економічно-господарській службі університету, - йдеться на сторінці СНУ імені Лесі Українки.
Зауважують, в навчальних корпусах опалення запланували розпочати наступного тижня.
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Про це повідомили в економічно-господарській службі університету, - йдеться на сторінці СНУ імені Лесі Українки.
Зауважують, в навчальних корпусах опалення запланували розпочати наступного тижня.
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Коментарі 1
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