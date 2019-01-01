У всіх гуртожитках луцького вишу увімкнули опалення





Про це повідомили в економічно-господарській службі університету, - йдеться на сторінці



Зауважують, в навчальних корпусах опалення запланували розпочати наступного тижня.



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