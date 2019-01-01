вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У всіх гуртожитках луцького вишу увімкнули опалення

У всіх гуртожитках луцького вишу увімкнули опалення
У всіх гуртожитках Східноєвропейського університету імені Лесі Українки сьогодні, 31 жовтня, увімкнули опалення.

Про це повідомили в економічно-господарській службі університету, - йдеться на сторінці СНУ імені Лесі Українки.

Зауважують, в навчальних корпусах опалення запланували розпочати наступного тижня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: СНУ ім. Лесі Українки, опалювальний сезон, гуртожитки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
а в аудиторіях?
Відповісти
Вибір редактора
Петро Філюк став суддею Конституційного Суду України
Як луцьким школярам отримати електронний квиток. ДЕТАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Вікторію Доманську Вікторію
Доманську вітають з Днем народження
Останні новини
У Ковелі затримали браконьєра, який виловив більше сотні раків. ФОТО
Сьогодні, 16:30
У Ратнівському районі запрацювали пункти обігріву
Сьогодні, 16:20
У всіх гуртожитках луцького вишу увімкнули опалення
Сьогодні, 15:58
У шести популярних закладах Луцька виявили суворі порушення
Сьогодні, 15:51
Чи користуються луцькі водії автокріслами при перевезенні дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
В ОТГ на Волині повідомили про старт опалювального сезону В ОТГ на Волині повідомили про старт опалювального сезону
27 жовтень, 10:28
У місті на Волині дві багатоповерхівки можуть повністю перевести на індивідуальне опалення У місті на Волині дві багатоповерхівки можуть повністю перевести на індивідуальне опалення
23 жовтень, 08:18
У Ковелі стартував опалювальний сезон У Ковелі стартував опалювальний сезон
07 жовтень, 10:31
Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон Повідомили, коли на Волині розпочнеться опалювальний сезон
02 жовтень, 12:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24-річній дівчині з Луцька, яка бореться з раком, збирають кошти на операцію
Сьогодні, 19:29
 0
Скільки в середньому заробляють волиняни
Сьогодні, 19:21
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 1 листопада
Сьогодні, 19:00
 0
У Ратнівському районі затримали жінку, яка продавала макову соломку
Сьогодні, 18:45
 0
Із теплом у серці: у Луцьку привітали працівників соціальної сфери. ФОТО
Сьогодні, 18:25
 0
Медіа
відео
1/8
﻿