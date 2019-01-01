Чи користуються луцькі водії автокріслами при перевезенні дітей. ВІДЕО





Чи користуються луцькі водії автокріслами при перевезені дітей з’ясовували кореспонденти



Біля Луцької дитячої поліклініки поліцейські проводили роз’яснювальну роботу.



Лучанин Роман, який свого прізвища не називав, каже, що про штрафи за перевезення дітей без автокрісла чув напередодні, але двох власних малюків до медзакладу привіз без цього засобу.



«Це правильно. Треба, шоб був такий закон по-любому, бо возять як хто хоче. Та навіть сам. Але автокрісло придбаю.- Наразі за це попередження», - говорить водій Роман.



Інспектор патрульної поліції Богдан Павлович розповів, що автомобільні сидіння і паски безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше 140 сантиметрів. І зауважив, що з початку року на Волині в аваріях загинуло 7 дітей.



«Першочергова задача поліцейських не приїжджати на ДТП і оформлювати їх, а попереджувати ці події трагічні», - каже поліцейський Богдан Павлович.



«Якщо дитині немає 12 років, або зріст її менше 145 сантиметрів, заборонено перевозити дітей. Ремінь безпеки давить на шию і в момент удару дитина може отримати травму. Ремінь безпеки повинен фіксувати грудну клітину, а не шию», - розповідає автоінструктор Сергій Нарусевич.



Заборона перевозити дітей до 12 років зі зростом менше 145-ти см без спецзасобів, які пристібають дитину, була раніше. Штраф за це не накладали, каже поліцейський. За новим законом з водія стягнуть 510 гривень. За повторне порушення - 850 гривень.



«Коли ви телефонуєте до диспетчера на таксі, то маєте уточнити у мене 2 дитини нижче 145 см. І водій має приїхати із двома кріслами і ви безпечно перевозите своїх дітей», - продовжує розмову інспектор патрульної поліції Волині Богдан Павлович.



«Це безпека дитини. Він мусить бути пристебнутим, тільки заради нього. Не проїдеш через кордон, якщо у тебе немає автокрісла. Хіба може бути ціна на життя і здоров’я твоєї дитини? Я думаю, що ні», - каже мама-водійка Наталія Остапчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 29 жовтня депутати Верховної ради проголосували за законопроект, згідно з яким передбачені штрафи для водіїв, які перевозять дітей у машині без використання автокрісла.Чи користуються луцькі водії автокріслами при перевезені дітей з’ясовували кореспонденти Суспільного Біля Луцької дитячої поліклініки поліцейські проводили роз’яснювальну роботу.Лучанин Роман, який свого прізвища не називав, каже, що про штрафи за перевезення дітей без автокрісла чув напередодні, але двох власних малюків до медзакладу привіз без цього засобу.«Це правильно. Треба, шоб був такий закон по-любому, бо возять як хто хоче. Та навіть сам. Але автокрісло придбаю.- Наразі за це попередження», - говорить водій Роман.Інспектор патрульної поліції Богдан Павлович розповів, що автомобільні сидіння і паски безпеки не гарантують захисту пасажира, зріст якого менше 140 сантиметрів. І зауважив, що з початку року на Волині в аваріях загинуло 7 дітей.«Першочергова задача поліцейських не приїжджати на ДТП і оформлювати їх, а попереджувати ці події трагічні», - каже поліцейський Богдан Павлович.«Якщо дитині немає 12 років, або зріст її менше 145 сантиметрів, заборонено перевозити дітей. Ремінь безпеки давить на шию і в момент удару дитина може отримати травму. Ремінь безпеки повинен фіксувати грудну клітину, а не шию», - розповідає автоінструктор Сергій Нарусевич.Заборона перевозити дітей до 12 років зі зростом менше 145-ти см без спецзасобів, які пристібають дитину, була раніше. Штраф за це не накладали, каже поліцейський. За новим законом з водія стягнуть 510 гривень. За повторне порушення - 850 гривень.«Коли ви телефонуєте до диспетчера на таксі, то маєте уточнити у мене 2 дитини нижче 145 см. І водій має приїхати із двома кріслами і ви безпечно перевозите своїх дітей», - продовжує розмову інспектор патрульної поліції Волині Богдан Павлович.«Це безпека дитини. Він мусить бути пристебнутим, тільки заради нього. Не проїдеш через кордон, якщо у тебе немає автокрісла. Хіба може бути ціна на життя і здоров’я твоєї дитини? Я думаю, що ні», - каже мама-водійка

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