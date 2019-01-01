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Волинська поліція шукає патрульних

Волинська поліція шукає патрульних
На Волині триває набір до лав патрульної поліції.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині.

З 1 листопада відбувається черговий етап подачі анкет.

Що пропонують:
- можливість кар’єрного росту;
- забезпечуємо всім необхідним для несення служби;
- зарплата від 10 000 грн;
- позмінний графік несення служби;
- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;
- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;
- грошова компенсація на оздоровлення;
- можливість взяти житло у лізинг;
- компенсація оренди житла.

Вимоги до кандидатів:
- громадянство України;
- вік 20-40 років;
- наявність повної загальної середньої освіти;
- відсутність судимості.

Подати анкету можна тут (з 1 по 15 листопада), прийом документів – з 5 по 19 листопада.
Дізнатися більше можна цим посиланням.

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Теги: робота, волинська поліція, вакансії
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