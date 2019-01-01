Волинська поліція шукає патрульних





Про це повідомляє



З 1 листопада відбувається черговий етап подачі анкет.



Що пропонують:

- можливість кар’єрного росту;

- забезпечуємо всім необхідним для несення служби;

- зарплата від 10 000 грн;

- позмінний графік несення служби;

- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;

- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;

- грошова компенсація на оздоровлення;

- можливість взяти житло у лізинг;

- компенсація оренди житла.



Вимоги до кандидатів:

- громадянство України;

- вік 20-40 років;

- наявність повної загальної середньої освіти;

- відсутність судимості.



Подати анкету можна

Дізнатися більше можна цим



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині триває набір до лав патрульної поліції.Про це повідомляє патрульна поліція Волині З 1 листопада відбувається черговий етап подачі анкет.- можливість кар’єрного росту;- забезпечуємо всім необхідним для несення служби;- зарплата від 10 000 грн;- позмінний графік несення служби;- безкоштовне обслуговування в медзакладах МВС;- щорічна відпустка тривалістю не менше 30 діб;- грошова компенсація на оздоровлення;- можливість взяти житло у лізинг;- компенсація оренди житла.- громадянство України;- вік 20-40 років;- наявність повної загальної середньої освіти;- відсутність судимості.Подати анкету можна тут (з 1 по 15 листопада), прийом документів – з 5 по 19 листопада.Дізнатися більше можна цим посиланням

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