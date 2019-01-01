У Ратнівському районі запрацювали пункти обігріву
Сьогодні, 16:20
У Ратнівському районі запрацювали стаціонарні пункти обігріву для надання допомоги людям у період значного пониження температури повітря.
Про це йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Перелік пунктів обігріву:
1. Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська центральна районна лікарня» смт Ратне.
2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ратнівського району смт Заболоття.
3. Комунальне некомерційне підприємство «Самарівська дільнична лікарня» Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області село Самари.
4. Ратнівська районна державна адміністрація смт Ратне.
5. Ратнівський відділ поліції головного управління національної поліції у Волинській області.
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Про це йдеться на сайті Ратнівської РДА.
Перелік пунктів обігріву:
1. Комунальне некомерційне підприємство «Ратнівська центральна районна лікарня» смт Ратне.
2. Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ратнівського району смт Заболоття.
3. Комунальне некомерційне підприємство «Самарівська дільнична лікарня» Самарівської сільської ради Ратнівського району Волинської області село Самари.
4. Ратнівська районна державна адміністрація смт Ратне.
5. Ратнівський відділ поліції головного управління національної поліції у Волинській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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