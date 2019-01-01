У Ковелі затримали браконьєра, який виловив більше сотні раків. ФОТО
Сьогодні, 16:30
Цими вихідними на березі озера Ухо, що в Ковельському районі, екологічна служба Колодяжненської громади упіймала чоловіка, який незаконно виловив 140 раків.
Про це повідомляє ПроКовель.
Нагадують, відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства в незаборонений час діє обмеження на вилов раків. За одну добу перебування на водоймі загального користування особі дозволено впіймати 30 раків. Забороняється лов раків у темну пору доби із застосуванням підсвічування.
Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Незаконний вилов вилучений і відпущений назад у водойму.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє ПроКовель.
Нагадують, відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства в незаборонений час діє обмеження на вилов раків. За одну добу перебування на водоймі загального користування особі дозволено впіймати 30 раків. Забороняється лов раків у темну пору доби із застосуванням підсвічування.
Чоловіка притягнули до адміністративної відповідальності за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Незаконний вилов вилучений і відпущений назад у водойму.
Головне фото - ілюстративне.
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Коментарі 1
Круто, дайте телефон теж так хочу
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