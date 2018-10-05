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Петро Філюк більше не очолює Волинський апеляційний суд

Петро Філюк більше не очолює Волинський апеляційний суд
Петра Філюка звільнили з посади судді Волинського апеляційного суду.

Про це інформують на сайті Вищої ради правосуддя.

Таке рішення ухвалили 31 жовтня на засіданні Вищої ради правосуддя у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку.

"Вища рада правосуддя вирішила звільнити у відставку Філюка Петра Тодосьовича – з посади судді Волинського апеляційного суду", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що 30 жовтня на позачерговому з’їзді суддів України Петра Філюка призначили суддею Конституційного Суду України.

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Теги: Конституційний Суд України, Петро Філюк, Волинь
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