Петро Філюк більше не очолює Волинський апеляційний суд
Сьогодні, 16:45
Петра Філюка звільнили з посади судді Волинського апеляційного суду.
Про це інформують на сайті Вищої ради правосуддя.
Таке рішення ухвалили 31 жовтня на засіданні Вищої ради правосуддя у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку.
"Вища рада правосуддя вирішила звільнити у відставку Філюка Петра Тодосьовича – з посади судді Волинського апеляційного суду", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що 30 жовтня на позачерговому з’їзді суддів України Петра Філюка призначили суддею Конституційного Суду України.
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Про це інформують на сайті Вищої ради правосуддя.
Таке рішення ухвалили 31 жовтня на засіданні Вищої ради правосуддя у зв’язку з поданням заяв про звільнення у відставку.
"Вища рада правосуддя вирішила звільнити у відставку Філюка Петра Тодосьовича – з посади судді Волинського апеляційного суду", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що 30 жовтня на позачерговому з’їзді суддів України Петра Філюка призначили суддею Конституційного Суду України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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